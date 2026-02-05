我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜（如圖）教Momo念台語，竟求救ChatGPT。（圖／IG@twicetagram）

韓國女團TWICE去年11月首度來台，於高雄世運主場館連續2天舉辦演唱會，吸引大批粉絲到場朝聖，而TWICE也寵粉寵到底，陸續PO出多個現場照，官方還驚喜公開子瑜終於回家的感人影片。不料時隔2個多月，今（5）日官方YouTube再度公開幕後影片，子瑜還在待機室教Sana、Momo等人台語，不料卻被問倒，下一秒馬上求救ChatGPT。TWICE官方YouTube在今日PO出一段長達34分鐘的影片，其中在登上高雄舞台前，成員在待機室惡補中文，Sana跟Momo更是問起台語，在Sana問的自我介紹中，子瑜輕鬆解答，但換Momo時，她問到「我很想你們的台語怎麼說？」子瑜想了半天後，用非常不自信的語氣說出幾個字，然後下一秒便向ChatGPT求救，讓Momo超傻眼笑說「這我也會」，子瑜馬上解釋：「不是不是，我只是突然忘記了」。經過ChatGPT的幫助後，子瑜才艱難的告訴Momo答案，Momo還怕忘記，超用心的寫在手上記錄。而時隔2個多月再度公開的高雄場影片，也讓粉絲們一秒夢回演唱會當天的激動，紛紛淚崩表示「馬上回到世運現場」、「煩欸，明明很好笑，為什麼我看著手機在哭」、「TWICE真的沒有想讓ONCE們走出世運欸」、「邊看又邊哽咽還有雞皮疙瘩，即便2個多月過去了還是很想念啊啊啊」。TWICE在去年11月22日、23日連續2日於高雄世運開唱，這也是子瑜出道10年以來首次回家鄉辦演唱會，讓粉絲都非常激動，官方IG還罕見更新一支23秒子瑜的個人影片，配上她最愛、也是偶像田馥甄的《小幸運》音樂，畫面中，子瑜在世運場內奔跑，那種「終於實現夢想」的氛圍相當感人。在結束高雄演唱會後，TWICE緊接著要於3月20日、21日、22日連3天在台北大巨蛋舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，門票當然也火速秒殺，讓大批沒搶到票的粉絲狂哀號。而在今日官方再度公開高雄幕後影片後，也讓粉絲更加期待3月的台北演唱會。