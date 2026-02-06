我是廣告 請繼續往下閱讀

2025-26賽季季中重點5筆交易

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲「AD」戴維斯交易包裹完整內容。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

▲騎士送出明星控衛加蘭，換來本季打出六年來最高得分效率的哈登。（圖／美聯社／達志影像）

▲老鷹決定終結崔楊時代，巫師則藉此啟動「贏在當下」的計畫。（圖／美聯社／達志影像）

▲猶他爵士與曼菲斯灰熊正式達成協議，爵士送出包含3枚首輪選秀權在內的7件籌碼，成功換得灰熊球星、前年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

2025-26賽季其他24筆交易資訊

日期 獲得球員/資產（球隊A） 獲得球員/資產（球隊B/C） 交易背景簡述 2/5 獨行俠：泰魯斯瓊斯（Tyus Jones） 黃蜂：布蘭漢姆（Malaki Branham） 獨行俠補強羅素離隊後的控衛缺口。 2/5 溜馬：祖巴茨（Ivica Zubac）、布朗（Kobe Brown） 快艇：馬圖林（B. Mathurin）、傑克森（I. Jackson）、2枚首輪 溜馬打造禁區高度，與哈里伯頓（Haliburton）搭配。 2/5 灰熊：高登（Eric Gordon）、2032二輪互換 七六人：待定 七六人清出空間將巴洛（Dominick Barlow）轉為正式合約。 2/5 籃網：米諾特（Josh Minott） 塞爾提克：待定 綠衫軍將半季新人米諾特送往布魯克林。 2/5 籃網：泰森（Hunter Tyson）、2032二輪 金塊：2026二輪 金塊清出名單空間備戰買斷市場並避稅。 2/5 尼克：阿爾瓦拉多（Jose Alvarado） 鵜鶘：泰瑞（Dalen Terry）、2枚二輪、現金 紐約之子阿爾瓦拉多回到家鄉球隊。 2/5 爵士：布歇爾（Chris Boucher）、2027二輪 塞爾提克：待定 布萊契在波士頓苦無上場時間後轉投猶他。 2/5 公鹿：狄恩（O. Dieng）、戴維斯（N. Hayes-Davis） 太陽：安東尼（Cole Anthony）、柯菲（Amir Coffey） 公鹿確定留住字母哥後進行的角色球員微調。 2/5 公牛：理查茲（Nick Richards） 公鹿/太陽：（三方交易部分） 公牛增加禁區高度。 2/5 老鷹：文森特（Gabe Vincent）、2032二輪 湖人：肯納德（Luke Kennard） 湖人清掉文森合約，換來神射手肯納德。 2/5 灰狼：多蘇姆（Ayo Dosunmu）、菲利浦斯（Julian Phillips） 公牛：迪林漢姆（R. Dillingham）、米勒（L. Miller）、4枚二輪 灰狼提升側翼防守，公牛則走向年輕化。 2/4 公牛：亞布塞萊（G. Yabusele） 尼克：泰瑞（Dalen Terry） 公牛補強鋒線高度與禁區深度。 2/4 暴龍：傑克森戴維斯（T. Jackson-Davis） 勇士：2026二輪 勇士送走TJD清空間，暴龍補強禁區。 2/4 黃蜂：泰魯斯瓊斯（Tyus Jones）、2枚二輪 魔術：現金 黃蜂在截止日前積極收購控衛戰力。 2/4 爵士：鮑爾（Lonzo Ball）、2枚二輪 老鷹：蘭戴爾（Jock Landale） 爵士吃下鮑爾合約換選秀權，隨後預計裁掉他。 2/4 暴龍：保羅（Chris Paul） 籃網：阿巴吉（Ochai Agbaji）、2032二輪 保羅前往多倫多，但預計會被再次交易或裁掉。 2/4 黃蜂：懷特（Coby White）、康利（Mike Conley Jr.） 公牛：塞克斯頓（Collin Sexton）、狄恩、3枚二輪 黃蜂為衝刺季後賽換來火力強大的懷特。 2/4 雷霆：普朗利（Mason Plumlee） 黃蜂：狄恩（Ousmane Dieng）、二輪籤 雷霆補強替補中鋒深度。 2/4 雷霆：麥凱恩（Jared McCain） 七六人：2026首輪、3枚二輪 雷霆看中麥凱恩潛力，七六人清出後衛群擁擠度。 2/3 塞爾提克：武切維奇（Nikola Vucevic）、2027二輪 公牛：西蒙斯（Anfernee Simons）、2026二輪 綠衫軍找來武切維奇解決長期以來的中鋒荒。 2/3 公牛：艾維（Jaden Ivey）、康利（Mike Conley） 活塞：赫特（K. Huerter）、薩里奇（D. Saric） 公牛大幅改造後場，換來年輕才俊艾維。 2/1 國王：杭特（De'Andre Hunter） 騎士：施羅德（D. Schroder）、艾利斯（K. Ellis） 騎士藉此降稅並增加後場防守韌性。 2/1 公牛：薩里奇（Dario Saric）、2枚二輪 國王/騎士：（三方交易部分） 公牛在多方交易中擔任吸納合約的角色。 1/9 拓荒者：克雷伊奇（Vit Krejci） 老鷹：瑞斯（Duop Reath）、2枚二輪 拓荒者補強外線側翼，老鷹隨後裁掉瑞斯。

▲快艇隊已達成協議，將先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）交易至印第安那溜馬，換回馬圖林（Bennedict Mathurin）、前鋒傑克森（Isaiah Jackson）和2枚首輪籤以及1枚次輪籤。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

字母哥有被交易嗎？

▲交易截止日已經過去，「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）依然是密爾瓦基公鹿隊的一員。（圖／美聯社／達志影像）

湖人和勇士在交易截止日後狀況如何？

什麼是NBA交易截止日？

試想如果沒有截止日，強隊可以在季後賽開打前一刻，隨便找支墊底球隊「買」來明星球員，那比賽就失去公平競爭的意義了。 鎖定陣容： 截止日強迫球隊在賽季進行到約2/3時，就必須決定今年的方向：是要爭冠？還是要放棄球季拚狀元籤（重建）？





截止日過後就完全不能補強了嗎？

2026年NBA交易截止日已正式落下帷幕。今年的市場異常瘋狂，儘管密爾瓦基公鹿最終決定留住「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但多位全明星級別的球員如戴維斯（Anthony Davis）、哈登（James Harden）與崔楊（Trae Young）均在截止日前換了東家。而人氣球隊洛杉磯湖人以及金州勇士也都有一些操作。《NOWNEWS》特別整理2025-26賽季截至截止日前的29筆交易，整理交易內容、涉及球隊和轉隊球員，帶您掌握全聯盟的勢力版圖變化。📍金州勇士獲得：波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）📍亞特蘭大老鷹獲得：庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）背景：在追求字母哥失敗後，勇士迅速轉向老鷹換回「波神」。這也象徵著勇士與潛力新星庫明加的關係正式終結，球隊希望藉由波爾辛吉斯的投射與護框能力，輔助柯瑞（Stephen Curry）進行最後的爭冠衝刺。📍華盛頓巫師獲得：安東尼戴維斯（Anthony Davis）、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）、艾克森（Dante Exum）📍達拉斯獨行俠獲得：米德爾頓（Khris Middleton）、強森（AJ Johnson）、布蘭漢姆（Malaki Branham）、貝格利（Marvin Bagley III）、2026年首輪、2030年首輪保護、三枚二輪籤背景：獨行俠決定在送走唐西奇（Luka Doncic）一年後，徹底進入重建。巫師則組成了特雷楊與戴維斯的夢幻內外線組合。📍克里夫蘭騎士獲得：哈登（James Harden）📍洛杉磯快艇獲得：加蘭（Darius Garland）、次輪籤背景：騎士送出明星控衛加蘭，換來本季打出六年來最高得分效率的哈登，力圖在東區突圍。快艇則收穫更年輕的後場核心。📍華盛頓巫師獲得：崔楊（Trae Young）📍亞特蘭大老鷹獲得：麥凱倫（CJ McCollum）、基斯伯特（Corey Kispert）背景：這是今年1月開啟的重磅交易，老鷹決定終結崔楊時代，巫師則藉此啟動「贏在當下」的計畫。📍猶他爵士獲得：小傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）、康查爾（John Konchar）、蘭戴爾（Jock Landale）、威廉斯（Vince Williams Jr.）📍曼非斯灰熊獲得：克萊頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）、尼恩（Georges Niang）、三枚首輪籤背景：爵士為了拯救聯盟墊底的防禦，不惜代價換來前年度防守球員JJJ。交易截止日已經過去，「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）依然是密爾瓦基公鹿隊的一員。他已正式留隊，本人與公鹿隊都為此在社群媒體上發文。在截止時間過後20分鐘，字母哥在Instagram（隨後也發布於X）分享了一則貼文，配文寫道：「傳奇從不追逐。他們吸引。」這則Instagram貼文包含了一段2013年電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）的片段，片中由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）飾演的角色喬丹貝爾福特（Jordan Belfort）對著辦公室內興奮不已的員工們大聲宣告：「我他媽的不走了！」（I'm not f—ing leaving）。貼文中還附上了一張安戴托昆波長子連恩（Liam）戴著墨鏡的照片。金州勇士在交易截止日做出重大變革，送走年輕潛力庫明加與射手希爾德，換回拉脫維亞長人波爾津吉斯，試圖力挽狂瀾。然而，球隊隨即面臨嚴峻挑戰，巴特勒（immy Butler）確定因ACL撕裂將於2月9日動刀，本季形同報銷；當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期也飽受膝傷困擾。洛杉磯湖人在截止日表現相對沈寂，僅將文森特送往老鷹換回本季三分命中率近五成的射手肯納德，試圖改善聯盟後段班的外線火力。總經理佩林卡（Rob Pelinka）選擇按兵不動，據傳是為了保留今年夏天超過5500萬美元的薪資空間，以便圍繞唐西奇（Luka Doncic）進行陣容大清洗。然而，隨著球隊戰績壓力與新老闆沃特（Mark Walter）的強勢作風，佩林卡的職位已岌岌可危。湖人目前將目光轉向買斷市場，傳出有意簽回剛被爵士裁掉的舊將鮑爾（Lonzo Ball），以低成本補強後場防守。簡單來說，「交易截止日」（Trade Deadline）就是 NBA 賽季中的。過了這個時間點，各支球隊在本賽季內就不能再透過「交易」來交換球員或選秀權。這一天通常是賽季中最瘋狂、也是總經理們（GM）最頭痛的一天。聯盟設定這個期限，主要是為了在截止日前夕，聯盟的 30 支球隊通常會被歸類為三種角色：NBA 的交易並不是隨便「換換看」就好，必須遵守勞資協議（CBA）中極其複雜的規定：4. 2026年的特殊情況2026年交易截止日是其實還可以！截止日後球隊雖然不能「互換球員」，但可以簽下被其他球隊裁掉的「自由球員」，就是所謂的