2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布中華隊參賽30人名單，內野手7人、外野手4人，值得一提的是，林子偉被列為UTIL（工具人、多功能守位），2023年曾是中華隊先發右外野手，加入中職的前2個賽季亦有外野手經驗，雖然去年球季全以二壘手身份出賽，但林子偉「內、外兼修」的功能性仍被帶進30人名單。野手部分中華隊共選入7名內野手，分別是隆恩（Jonathon Long）、張育成、李灝宇、鄭宗哲、江坤宇、吳念庭、林子偉，外野手4人，分別是費爾柴德（Stuart Fairchild）、陳傑憲、陳晨威、林安可。不過根據官方資料，林子偉被列為UTIL，是中華隊內、外野調度的活棋。林子偉過去在旅美時期，內、外野8個位置都有守備經驗，2023年經典賽，林子偉還是中華隊先發右外野手，預賽對古巴之役，演出美技沒收對手可能形成長打的深遠飛球。也因林子偉的靈活性，讓中華隊可以多帶1名投手進入30人名單，即便林安可不守備只打DH，林子偉仍能以第4號外野手備位。唯一需要擔憂的點，是林子偉前次以外野手身份出賽已是2024年球季，76次守備機會出現4次失誤，守備率9成47，去年96場守備均是二壘手身份，因此集訓期間的守備練習格外重要。本屆中華隊內野手主打守位多功能性，張育成為內野全能，鄭宗哲可守二、三、遊，江坤宇可守二、游，李灝宇可守二、三壘，吳念庭可守一、三壘，隆恩是一、三壘兼角落外野，此外，捕手吉力吉撈‧鞏冠集訓期間加練一壘，替自己增加出賽空間。至於內野陣形該如何安排，就要交給教練團來煩惱。