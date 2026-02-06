2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布參賽20國完整30人名單，中華隊迎接2位台、美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的加入。韓國媒體《MK SPORTS》對此分析，並指出中華隊本屆戰力大幅提升，已成為韓國在分組賽爭取晉級的最強勁對手。韓國隊教練柳志炫受訪時被問到，「寧願輸給日本但晉級8強，還是贏了日本卻被淘汰？」他笑說，「兩個都不能選，要我在兩者之間做選擇太殘忍了。」
費爾柴德、隆恩加入中華隊 韓媒聚焦混血雙星
韓媒《MK SPORTS》以「擁有大聯盟 277 場經驗的Stuart Fairchild加入WBC台灣隊」為題，詳盡解析中華隊的陣容變化。該報導指出，中華隊除了擁有費爾柴德這名具備出色守備與跑壘速度的現役大聯盟外野手外，內野手隆恩（Jonathon Long）等在美職體系奮戰的球員，也讓整體打線更具侵略性。
韓媒評估，在本屆C組賽事中，日本隊實力一枝獨秀，極大機率鎖定分組第一，而中華隊展現出的競爭力，極有可能與韓國隊正面對決，爭奪分組第二的晉級席位。與此同時，韓國隊雖然面臨主力三、遊宋成文、金河成因傷辭退的遺憾，但整體實力依舊不容小覷。
韓國陣容中包含李政厚、金慧成，以及3名美籍韓裔好手歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones）、丹寧（Dane Dunning），再加上韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb），組成了一支兼具經驗與潛力的「海歸混血軍團」。此外，中職球迷熟悉的郭彬與潛力新星金倒永也都在陣中，目標直指8強。
柳志炫被提問殘酷2選1 選擇專注每場比賽
有趣的是，面對激烈的晉級情勢，韓國隊總教練柳志炫在受訪時被問到一個犀利的問題，「寧願輸給日本但晉級8強，還是贏了日本卻被淘汰？」面對這個艱難的假設，柳志炫報以微笑並展現信心，「兩個都不能選，要我在兩者之間做選擇太殘忍了。」柳志炫強調，目前的策略是專注於每一場比賽，尤其首要目標便是穩定擊敗像台灣這樣的競爭對手，確保晉級門票入袋。
本屆經典賽，台、韓不約而同地強化「混血戰力」，這不僅增加了比賽的可看性，也預示著2隊在小組賽的正面對決，將成為決定C組晉級命運的關鍵戰役。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／中華隊WBC參賽30人名單公佈！旅外9強投、2混血球星參戰
經典賽分析／中華隊30人名單已是一時之選！林子偉、張峻瑋成亮點
經典賽／PTT網友立大功！「龍仔」入中華隊過程超奇幻 僅花255天
