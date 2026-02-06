我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）各國參賽名單正式揭曉，美國權威體育媒體《FOX Sports》隨即發布了參賽20支隊伍的最新「實力排行榜（Power Rankings）」。尋求衛冕的「日本武士隊（Samurai Japan）」本次僅排在第3位，而奪冠大熱門美國隊與多明尼加則分列前2名。針對將日本隊排在第3位，《FOX Sports》在評論中直言：「老實說，將日本放在第3名可能不太公平。雖然日本擁有的MLB超級巨星數量不及排行榜前兩名的隊伍，但他們依然是國際賽的王者。在冠軍地位被撼動前，他們理應獲得高度評價。」報導特別點名大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）及村上宗隆（Munetaka Murakami）為三大核心。值得注意的是，大谷翔平在本屆賽事預計將以DH指定打擊專職身分出賽；此外，上屆因傷缺席的強打鈴木誠也（Seiya Suzuki）本次回歸，加上新挑戰大聯盟的岡本和真（Kazuma Okamoto），日本隊陣中共有9位具備MLB資歷的選手。美媒進一步分析，日本隊的優勢在於隊員間彼此熟悉，且總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）召集了多位NPB頂尖球星。相較於其他球隊，日本隊擁有更充裕的集訓與準備時間，這對追求連霸而言是極大的助力。在上屆賽事中，日本隊在小組賽階段的總得分差高達30分，展現出驚人的宰制力。而美國和多明尼加兩國過去也曾拿過冠軍，擁有壓倒性的大聯盟球員數量，因此這次也被外界看好會是由這兩隊來爭雄。特別是美國隊精銳盡出，由紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge）帶隊，誓言要復仇雪恨。美國多明尼加日本委內瑞拉墨西哥波多黎各加拿大義大利韓國古巴從這份榜單可以看出，美洲強權美國與多明尼加憑藉滿編的大聯盟全明星陣容佔據領先地位，而日本則以嚴謹的團隊棒球與明星王牌緊隨其後。亞洲另一支勁旅韓國隊則排在第9位，古巴則勉強擠進前10。