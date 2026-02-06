被譽為全台最難訂位吃到飽餐廳的「島語」，繼台北店、高雄店之後，去（2025）年底又於桃園開設全台第三家分店，主打每座主題餐檯搭佐一款酒，更聯手多家百年品牌、世界冠軍等，餐價為每人1490元～2090元+10%，開幕以來三家店始終一位難求。最新消息傳出，今年7月「島語」台中店將隨著台中漢神洲際購物中心一同開幕。另外，台北大巨蛋店則有望4月開幕。
「島語」自助餐廳去年8月與12月分別於高雄漢神及桃園台茂拓點，今年續規劃台中與台北新據點，其中台中漢神洲際購物中心店目前已啟動徵才，漢來美食西餐品牌總經理劉子銘也早就向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，台中店初估將在7月正式開幕。
預估4月進駐台北大巨蛋 成為台北第二家分店
此外，漢來美食也表示，今年4月預計在台北大巨蛋一舉開出旗下3家品牌指標門市，包含「島語」自助餐廳，還有「漢來名人坊」及首度跨出高雄漢來大飯店展店的「福園」台菜海鮮餐廳。
「島語」紅什麼？標榜九大主題餐檯 必吃菜色快速盤點
目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，網上也有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。
2026年2月「添好運」持續推港點吃到飽 台中JMall店、高雄富民店2分店限定
知名連鎖香港點心店「台灣添好運」2026年2月持續推出「點心放題活動」，限定台中JMall 店、高雄富民店即日起至2月28日祭出每人699元＋10%吃到飽優惠。
香港「添好運」以港式點心與粵菜料理聞名，2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年進駐台灣，去年開始在全台限定幾家店推出「100分鐘點心放題」吃到飽活動，而2026年2月「港點吃到飽」也正開放中，限定「台中JMall店」與「高雄富民店」。招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是必吃菜色。
提醒每日每個餐期限40位，「一個月內」開放預訂，不開放現場候位；訂位保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。添好運港點吃到飽價格每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘任你吃。
資訊來源：島語、台灣添好運
