我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河北彩伽宣布改回叫河北彩花。（圖／X@河北彩伽@Saika_Kawakita）

河北彩伽又改回叫河北彩花 宣布換到其他AV事務所

三上悠亞接班人河北彩伽又改名字了，這次不是改成別的，而是因為換了經紀公司、成為T-POWERS旗下女優，所以將名字改回原本的河北彩花，她說：「一直支持我的各位朋友們，這次我換了事務所，正式成為T-POWERS所屬藝人，女優名也將回歸為『河北彩花』！」不少網友傻眼大於驚喜，紛紛「蛤」聲連連看完公告。河北彩伽稍早宣布，今晚6點要宣布大事，大家原以為她要宣布引退，沒想到真相竟是「改回原名河北彩」。她準時在X發文：「一直支持我的各位朋友們，這次我已經轉換事務所，正式成為T-POWERS所屬藝人，女優名也將回歸為河北彩花💐」河北彩伽說沒想到女優的工作會讓她堅持這麼久，毫無疑問是因為一路以來有支持她的粉絲，直呼真的非常感謝，「迎來出道第8年的此刻，經歷出道、也走過復出，接下來我將以『第三章的河北彩花』身分，踏出全新的一步。珍惜至今走過的每一段歷程，未來我也想挑戰更多不同的事，把嶄新的自己呈現給大家🙌🏻今後也請繼續支持我，拜託大家了！」2018年出道的河北彩伽， 一亮相就獲擁高人氣，更連續2年稱霸「年度女優銷售榜」，被粉絲冠上 「天下第一美人」、「三上悠亞接班人」封號，她心懷感激致謝，發誓會更加精進演技，挑戰富含劇情的作品，在成人影視圈有一席之地。不過出道6年的她，2024年3月6日因為換經紀公司，河北彩花就順勢改名「河北彩伽」，網友起初無法接受，直呼難聽，但現在也漸漸適應，仍然支持女神推出的各系列作品，沒想到才過1年多，她又換公司再度改回原名叫河北彩花。回到這份工作的當時，我完全沒想到竟然能一路走到這麼久。現在還能像這樣持續下去，毫無疑問，都是因為一路以來不變支持我的粉絲們，真的非常感謝🌸迎來出道第8年的此刻，經歷出道、也走過復出，接下來我將以「第三章」的【河北彩花】身分，踏出全新的一步。珍惜至今走過的每一段歷程，未來我也想挑戰更多不同的事，把嶄新的自己呈現給大家🙌🏻今後也請繼續支持我，拜託大家了！