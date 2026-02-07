我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（左起）夏騰宏、寇世勳、楊小黎簡嫚書等人出席《世紀血案》發布會。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

國片《世紀血案》預計於2027年上映，並在1日舉辦殺青記者會，但因劇情改編自台灣重大懸案「林宅血案」，不料卻被爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬的同意便進行拍攝，引發各界強烈反彈與抵制。社群平台湧現大量批評，甚至出現「拒看世紀血案」的標籤，相關文章瀏覽量突破25萬次。影評人與紀錄片導演陳文彬等人公開質疑，在轉型正義尚未完成、當事人仍在世的情況下，將此傷痛歷史商業化是否適當，就連演員們也被罵翻，遭批是在「吃人血饅頭」。《世紀血案》因4項爭議而引爆外界怒火，首先是遭爆未獲授權翻拍，劇組在林義雄與長女林奐均尚在世的情況下改編其家族悲劇，被網友痛批是在「傷口上灑鹽」。第二則是演員在記者會上談笑風生，甚至以「福爾摩斯式辦案快感」形容該片，也遭批是在「吃人血饅頭」，被認為缺乏共情與嚴肅性。第三是導演背景，導演徐琨華的祖父為前警備總部發言人徐梅鄰，引發「加害者後代詮釋權」的疑慮,。最後則是去政治化的宣稱，劇組強調電影無強烈意識形態、著重人性，但林宅血案本質涉及政治暴力，此舉被批評為將嚴肅議題簡化為懸疑片。《世紀血案》定位為時代懸疑電影，透過簡嫚書飾演的女記者「家薇」視角追查真相。主要演員包括飾演懷孕夥伴「靜如」的楊小黎、飾演林義雄鄰居的李千娜、飾演警總司令汪敬煦的寇世勳，以及飾演林義雄本人的夏騰宏。夏騰宏坦言因影像資料稀少，且未與本人見過面，僅能透過照片揣摩林義雄神韻。故事設定記者懷疑自己曾目擊兇嫌，並與夥伴展開調查，試圖在巨大的時代背景下探討選擇與恐懼。爭議爆發後，主演群簡嫚書、李千娜、夏騰宏等人的社群媒體遭到網友洗版攻擊。李千娜與楊小黎隨後默默刪除相關宣傳貼文試圖止血。楊小黎事後受訪解釋，接演原因是製作方承諾會透過史料與不同立場呈現，讓歷史不被遺忘，並強調自己在記者會上僅是分享演員互動而非評論事件本身。截至目前，導演徐琨華與製作公司針對授權爭議尚未有正式公開回應。「林宅血案」發生於1980年2月28日，當時林義雄因美麗島事件被捕入獄，其母游阿妹與雙胞胎女兒在家中慘遭殺害，僅長女重傷倖存，且案發時林宅處於情治單位監控下，至今兇手未明。評論指出，雖然過去也有如《我們六個》、《聽海湧》等改編社會案件的作品，但此次爭議核心在於是否尊重受害者家屬意願、以及商業改編的倫理界線。影評人無影無蹤認為，若製作方能說明是否有做田野調查或拜訪家屬，或許能減緩爭議，而非讓演員獨自承受輿論壓力。