皮爾斯直言，湖人球迷對於2025-26賽季的奪冠期待「過於妄想」，尤其在盧卡．唐西奇（Luka Doncic）受傷的情況下，這支球隊幾乎沒有真正的爭冠機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA洛杉磯湖人防守端問題依舊明顯，整體淨效率值為-0.7，僅排在聯盟第18名，進攻火力往往被防守漏洞抵銷。。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

交易截止日前完成補強後，NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊的冠軍前景仍未獲得一致看好，反而引來塞爾提克傳奇球星保羅．皮爾斯（Paul Pierce）的猛烈抨擊。湖人在2月5日交易截止日前，將後衛文森（Gabe Vincent）送往亞特蘭大老鷹隊，換回聯盟頂級射手肯納德（Luke Kennard）與2032年第二輪選秀權。肯納德本季三分球命中率高達49.7%，高居全聯盟第一，被視為能與唐西奇、詹姆斯（LeBron James）及里維斯（Austin Reaves）形成更具威脅性的進攻核心。然而，皮爾斯在最新一期節目《NFG Show》中毫不留情地潑冷水。皮爾斯直言，這支湖人距離真正的冠軍等級仍有一大段差距。皮爾斯進一步點名湖人球迷對冠軍的期待完全脫離現實。「他們真的太妄想了，還以為今年能奪冠，他們一點機會都沒有。」這番言論特別刺耳，因為湖人目前戰績其實並不差。球隊以31勝19敗暫居西區第5，穩居季後賽行列，進攻效率值117.2排名聯盟第9。不過，防守端問題依舊明顯，整體淨效率值為-0.7，僅排在聯盟第18名，進攻火力往往被防守漏洞抵銷。目前湖人主要輪換包括唐西奇、詹姆斯、里維斯、迪安卓．艾頓（Deandre Ayton）、八村壘（Rui Hachimura）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、馬庫斯．史馬特（Marcus Smart）與海耶斯（Jaxson Hayes），板凳深度則高度依賴年輕球員。加上八村壘與里維斯同樣受到小腿傷勢影響，阿杜．提耶羅（Adou Thiero）膝蓋內側副韌帶受傷，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）腿部狀況未明，使得湖人輪換被迫壓縮至8到10人。在防守端，部分側翼球員的多功能性不足，難以在唐西奇身旁形成有效保護，也讓湖人在面對西區頂級強權時顯得吃力。即便湖人仍被看好能打進季後賽，但在防守結構與健康狀況未明顯改善前，距離真正的總冠軍競逐行列，仍存在不小落差。