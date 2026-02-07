波士頓紅襪隊今（7）日宣布從讓渡名單中認領鄭宗哲，這已是他短短兩個月內轉換的第5支球隊。儘管紅襪看中他內野防守的多樣性，但在競爭激烈的40人名單卡位戰中，《MLBTR》分析鄭宗哲極可能在椅子還沒坐熱前，就再度面臨遭指定讓渡（DFA）的殘酷命運。
深陷DFA無限輪迴 兩個月驚走美職五城
現年24歲的鄭宗哲，自去年12月中旬被母隊海盜隊釋出後，便意外開啟了輾轉多隊的生涯。他先是在1月初短暫落腳光芒，隨後像大隊接力般接連轉戰紐約大都會與華盛頓國民。每一次被球隊DFA後，都有下一支球隊因看中他的守備深度而將其接收，但也因為球隊名單異動頻繁，讓他始終無法穩定留駐。
守備價值難敵進攻軟肋 打擊三圍成硬傷
《MLBTR》指出，各隊對鄭宗哲持開放態度的核心原因，在於他優異的二、游、三壘多功能防守實力，以及小聯盟時期展現的跑壘速度與選球眼。然而，鄭宗哲在大聯盟與3A層級的打擊數據卻令人擔憂。去年在3A的打擊率僅徘徊在2成出頭，wRC+更是遠低於聯盟平均。
對於一支志在季後賽的球隊而言，若進攻端無法提供適時火力，即便守備再穩健，也難以在正式名單中佔據一席之地，這正是他近期不斷被各隊「棄之可惜、用之不足」的主因。
紅襪名單卡位戰 鄭宗哲動向仍是謎
雖然紅襪總管布瑞斯洛（Craig Breslow）多次強調提升內野防守的必要性，但紅襪認領鄭宗哲後，40人名單已正式宣告滿員。尷尬的是，紅襪日前已與工具人法雷法（Isiah Kiner-Falefa）達成簽約共識，目前只是尚未正式納入名單。一旦紅襪完成這筆正式簽約，或是後續尋求補強右打外野手，鄭宗哲極大機率會再次成為被犧牲的人。
消息來源：《MLBTR》
