2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布中華隊參賽30人名單，入選的國手中，各有1位投手、野手受到討論，分別是效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的張峻瑋以及中華職棒（CPBL）樂天桃猿的林子偉。球評王翊亘認為，張峻瑋可以彈性投短局數與長局數，加上球威不差，是牛棚調度活棋；林子偉則是勝在守備夠彈性，定位就是可代跑、可代守內外野的「工具人」。年僅20歲的張峻瑋2024年底加盟軟銀隊，去年赴日首個賽季，為了強化身體素質，張峻瑋主要在二軍非正式比賽中累積經驗。季末則是加入亞錦賽中華隊，預賽對韓國隊中繼1局無失分，飆出158公里火球，隨後先發面對日本隊主投4局無失分，最快球速155公里。張峻瑋過去並成棒無一級國際賽經驗，此次入選也成為討論話題。王翊亘認為，張峻瑋的優點是使用上較為彈性、限制比較少，且可以投長局數，「比如說在銜接雙先發的過程中，若有一些狀況，他可以投跨局。他球速有威力，需要安插在短局數的時候，他也是可以做這種選擇。」王翊亘直言，以張峻瑋整體定位來看，短局數、長局數都好用。王翊亘分析，選擇張峻瑋除了使用限制彈性外，球威也是入選的考量之一，「張峻瑋緊急登板去做強力後援，加上他本來就是先發底，也可以上去吃局數，軟銀希望他去體驗國際賽經驗，所以給予比較大的彈性。」野手方面，中華隊此次外野手僅選4人，分別是陳傑憲、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）以及林安可，「內外兼修」林子偉被視為外野的預備人選。王翊亘直言，林子偉的定位就是工具人，「當然大家會講到宋晟睿，如果看整體去年的表現，會覺得是宋晟睿表現得比較好，那如果是看（守備）彈性的話，林子偉會是比較功能性的球員。」王翊亘指出，林子偉可以擔任代跑後的守備工作，上場的定位勢必會比較後段一點，「如果真的要講（外野戰力不足）的話，隆恩（Jonathon Long）也有一點守外野的經驗，是角落的外野手，所以在外野人選上面來說，還是有一些人可以去做後備。」