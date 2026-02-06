我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單：📍為首次參加經典賽、🔷為有經典賽參賽經驗

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布中華隊參賽30人名單，共選入16投、14野，其中9位旅外投手以及2位台、美混血球星隆恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，搭配中職頂尖好手。球評王翊亘給本屆中華隊陣容90分的高評價，並分析整體投、打佈局，至於是否有機會闖過首輪，王翊亘直言，「我會覺得有機會（晉級），但不敢說一定很有把握，因為都還是要看臨場的狀況與發揮。」王翊亘認為，本屆中華隊陣容是一時之選，「雖然可能有幾個球員的名額可以討論，像是張峻瑋、林子偉，但我覺得其實都在實際的調度上，順序會比較後面一點，所以整體來說就選得蠻好的。」王翊亘也點出遺珠之憾，像是王彥程、宋晟睿以及張弘稜，「當然有一些很棒的球員可以去討論，但差別不會太大，我會給（整體陣容）85、90分的高評分。」中華隊本屆帶了16名投手，為歷屆最多，王翊亘指出，整體來看會選擇8個長局數投手，應該會以旅外投手為主，而中職組的胡智爲、鄭浩均適合在緊急狀況或需要去吃局數時登板。至於賽事後半段的功能性方面，落在張奕、曾峻岳、陳冠宇等人身上。野手佈局方面，王翊亘直言，費爾柴德、隆恩是保證先發，「隆恩可能以一壘、DH為主，費爾柴德一定就是外野的先發。」王翊亘排出預想守備陣型，「捕手林家正、一壘手隆恩、二壘手李灝宇、三壘手張育成、游擊手鄭宗哲，左外野陳傑憲、中外野費爾柴德、右外野陳晨威。」至於中華隊DH人選，王翊亘認為可針對左右投、近況去安排林安可與吉力吉撈・鞏冠先發，「如果隆恩在守備掌握不是那麼熟悉，也可以去打DH，三壘交給吳念庭、一壘張育成，甚至吉力吉撈擺在一壘都是可行。」王翊亘說，本屆中華隊已經選出最好的投手、野手群，「經典賽還是要看臨場的狀況去做調配，我會覺得有機會（晉級），但不敢說一定很有把握，因為都還是要看臨場的狀況與發揮。」📍古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）📍徐若熙（福岡軟銀鷹）📍孫易磊（北海道日本火腿鬥士）📍林維恩（運動家體系）📍林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）📍莊陳仲敖（運動家體系）📍沙子宸（運動家體系）📍陳柏毓（匹茲堡海盜體系）📍張峻瑋（福岡軟銀鷹）🔷胡智爲（統一7-ELEVEn獅）📍張奕（富邦悍將）🔷陳冠宇（樂天桃猿）📍林凱威（味全龍）📍鄭浩均（中信兄弟）🔷曾峻岳（富邦悍將）📍林詩翔（台鋼雄鷹）📍林家正（無所屬）🔷吉力吉撈・鞏冠（味全龍）📍蔣少宏（味全龍）📍Jonathon Long（芝加哥小熊體系）🔷張育成（富邦悍將）📍李灝宇（底特律老虎體系）🔷鄭宗哲（華盛頓國民體系DFA）🔷江坤宇（中信兄弟）🔷吳念庭（台鋼雄鷹）🔷林子偉（樂天桃猿）📍Stuart Fairchild（克里夫蘭守護者體系）🔷陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）🔷陳晨威（樂天桃猿）📍林安可（埼玉西武獅）