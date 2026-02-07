洛杉磯湖人隊在今年交易大限前雖然僅完成一筆「文森（Gabe Vincent）換肯納德（Luke Kennard）」的交易，但紫金軍團的補強雷達並未就此停歇。根據《The Athletic》資深記者沃克（Dan Woike）報導，湖人目前正積極關注買斷市場，其中最令人感興趣的目標，正是剛被籃網裁掉的防守悍將海史密斯（Haywood Highsmith）。此外，報導中還透露湖人管理層今年夏天的野心更大，計畫效仿剛奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇隊，大規模擴充管理層崗位，建立一套現代化、專業化的數據與營運架構。
防守端「瑞士刀」 海史密斯成側翼救星？
現年29歲的海史密斯曾是「熱火文化」下的代表球員，具備7呎的驚人臂展與頂尖的防守橫移速度，被前教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）譽為「瑞士刀型」的全能球員。他在上個賽季於熱火出賽74場，場均貢獻6.5分、3.4籃板，並投出38%的三分球命中率。
然而，海史密斯本季因8月接受右膝半月板手術後陷入漫長復健，至今尚未出賽，並在日前被籃網裁掉。根據最新消息，他已經恢復5對5訓練，原定於美國時間2月11日進行賽季首秀。湖人管理層認為，若他的膝蓋健康狀況無虞，海史密斯將是搭配唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）時，防守敵方側翼大物的最佳人選。
此外，得分爆發力強但極具爭議的前籃網小將托馬斯（Cam Thomas），也是湖人內部正密集評估的對象。這兩筆潛在簽約不僅能在短期內增強戰力，且不影響湖人2026年的長期薪資規劃。
「道奇模式」降臨！湖人想打造現代化運營體系
不同於以往單純追求球星，湖人管理層今夏的野心更大。報導中指出，湖人計畫效仿剛奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇隊，大規模擴充管理層崗位，建立一套現代化、專業化的數據與營運架構。
一位聯盟高管接受《The Athletic》訪問時坦言，若湖人成功建立這套全新體系，「這將會是一股令人忌憚的力量。」這套團隊不僅要負責追逐大咖球星，更要能在選秀次輪與買斷市場中淘金，確保球隊長年立於不敗之地。
今年夏天，湖人坐擁全聯盟強隊中最充裕的薪資空間，中鋒位置再度成為補強的重點。除了字母哥，《The Athletic》透露湖人也計畫主動出擊，接觸受限制自由球員（RFA），像是金塊的沃特森（Peyton Watson）及火箭隊的防守神兵伊森（Tari Eason）。
消息來源：《The Athletic》
追逐字母哥非唯一目標 鎖定火箭、金塊大物今年選秀夜，湖人手握3個首輪籤，雖然《The Athletic》認為不少球探認為這對換取字母哥來說可能仍有不足，但湖人內部已達成「必須放手一搏，但不把所有雞蛋放在同一個籃子裡」的共識。
