▲朱海君（如圖）去年與唱片公司「豪記唱片」約滿不續約，僅剩下零星商演活動。（圖／記者吳翊婕攝影）

▲藝人NONO（如圖）捲入官司，工作停擺超過2年。（圖／記者劉松霖攝，2024.09.02）

藝人 NONO（陳宣裕）捲入 Metoo 醜聞已逾兩年，其法律攻防戰進入關鍵階段，全案預計於下週二（2/12）進行二審辯論終結，屆時也將敲定宣判日期。NONO 官司纏身工作停擺，老婆、金曲歌后朱海君成為家中經濟支柱，雖多次傳出離婚消息，但她始終不願正面回應。新的一年到來，朱海君日前確認將參與《耐斯歌廳秀》演出，自 3/8起，連續三個月固定現身劇場。朱海君受到NONO醜聞牽連，一度銷聲匿跡，身形也瘦了許多，去年她與唱片公司「豪記唱片」約滿不續約，僅剩下零星商演活動。而因NONO捲入官司失業，朱海君必須獨自扛起家計，動向也引來外界關注。據悉，朱海君已接下開春後的新計畫，確認將參與雲林劍湖山的《耐斯歌廳秀》演出。自3/8起，她將連續三個月、每月固定現身劇場演出，漸漸重返舞台。師父許效舜先前則透露，有幾次在廟會的活動上碰過朱海君，覺得她確實消瘦許多，透露：「我有對她喊加油，她很認真在演唱。」藝人NONO涉性侵猥褻6人案，一審判刑2年半，經上訴，二審上月底開庭傳喚2名證人，全案預計在2/12辯論終結並定宣判日。另外也傳出NONO退居幕後，幫老婆朱海君過目合約及談商演。回顧案件，NONO 被控對多名女性實施性侵與猥褻，一審時法官僅認定一案成罪，其餘案件則因證據不足判決無罪。二審審理期間，高等法院採取不公開審理，日前再度開庭時曾傳喚關鍵證人出庭，試圖釐清十多年前的案發細節。面對媒體追問是否與被害人和解或認罪？NONO 始終保持低調，身穿黑西裝、戴口罩不發一語。