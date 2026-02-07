我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽各國30人參賽名單昨出爐，中華隊2大混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍恩（Jonathan Long）確定加入。費仔稍早於個人IG上，與經紀公司「CAA Sport」發表協作貼文，宣布加入中華隊，留言區台灣球迷狂刷國旗慶祝這位大聯盟級戰力加入，就連中華隊捕手林家正也驚喜現身，留下國旗歡迎他。現年29歲的費仔有5年大聯盟資歷，生涯年於2024年，在紅人單季獲得94場出賽，累積打擊率2成15、8支全壘打、30分打點與13次盜壘，後3項數據皆創生涯新高，但去年春訓調整不佳，輾轉勇士與光芒之間，最終僅在勇士留下28場出賽。費仔大聯盟不以打擊見長，成績與中華隊主砲張育成相似，但個人最大價值在於防守能力，足以在大聯盟以中外野手出賽，根據 Statcast 系統，其生涯中外野進階防守數據OAA（Out Above Average）為+2，高於聯盟平均水準之上，還具有同樣是平均以上的傳球速度（約85.3哩）與頂尖跑速。費仔休賽季與克里夫蘭守護者隊，簽下一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，力拚重返大聯盟，原本球迷擔心他會因此婉拒中華隊徵召，但最終仍確定加入中華隊，預計將於3月初直接飛到日本宮崎與中華隊會合。費仔加入中華隊後，預計也成為先發中外野手人選之一，與陳傑憲、陳晨威共同扛下外野防守任務。今日他先與經紀公司「CAA Sport」發表協作貼文，宣布加入中華隊，留言區不少台灣球迷都留言，「Welcome TW！」、「期待你的表現」、「謝謝費仔」，中華隊鐵捕林家正也留言台灣國旗，歡迎這位大聯盟級戰力加入。