2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）引頸期盼的中華隊30人參賽名單終於在昨（6）日正式揭曉。本屆中華隊由「台灣隊長」陳傑憲領軍，陣容一字排開堪稱「史上最強」，不僅擁有14名旅外好手坐鎮，更有台美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）首度披掛上陣，組成兼具長打火力與守備深度的夢幻陣容。本屆中華隊在投手佈局上展現極大野心，為了應對預賽連打4場且無休息日的硬仗，總教練曾豪駒帶上16名投手，創下歷屆之最。旅美組由林昱珉領銜，搭配陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖及沙子宸；旅日組則有「火腿雙星」古林睿煬、孫易磊，以及軟銀鷹的徐若熙、張峻瑋。其中，效力軟銀的「火球男」張峻瑋被視為投手陣容中的「最大黑馬」，其超過158公里的直球被看好成為奇兵。雖然鄧愷威遺憾缺陣，但這套「8位雙先發、8位後援」的調度策略，已足以讓日媒感到忌憚，直言這支2024年在12強奪冠、目前氣勢正旺的中華隊，將是日本隊在首輪「最難纏的對手」。野手方面，本屆名單最具話題性的莫過於「混血軍團」的入陣。大聯盟等級的外野手費爾柴德，以及在3A展現強大長打生產力的隆恩，不僅增添中華隊的長程火力，更讓內、外野防線更加穩固。而2024年在12強寫下傳奇的「台灣隊長」陳傑憲，依舊是打線的靈魂核心。特別值得關注的是「內外兼修」的林子偉，本次被列為工具人（UTIL），將成為教練團手中的重要活棋。儘管外野僅帶4人，但憑藉著江坤宇、鄭宗哲、張育成等頂尖內野手的彈性調度，中華隊的防守深度已無後顧之憂。韓媒《MK SPORTS》對此更特別發文警戒，認為「擁有MLB經驗的混血球星」加入後，中華隊戰力已不可同日而語。在預賽分組的關鍵對手部分，韓國隊為了洗刷連續三屆「一輪遊」的恥辱，本次同樣走「海歸混血風」，成功徵召了歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones）、丹寧（Dane Dunning）以及惠特科姆（Shay Whitcomb）等4位美籍韓裔好手。雖然主力金河成、文東珠因傷落選，但由柳賢振領軍的投手陣，實力依然堅強。有趣的是，去年12強被中華隊砲轟的側投高永表，本屆依然留在韓國隊名單中，誓言要在東京對台灣上演「復仇記」。觀察本屆各國名單，WBC「身分認定」的特殊規則也讓賽事更具可看性。除了台韓兩國納入混血戰力外，以色列、英國、義大利等隊伍更是幾乎由「美國製造」包辦，以色列陣中甚至僅有1名本土球員，這種「WBC特色」也讓本屆經典賽的實力天秤更加難以預測。