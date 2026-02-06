2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）各國參賽30人名單於今（6）日正式發布，中華隊隊史首次有混血球星參與，「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）將披上中華隊戰袍。根據大會公佈的出生地資料顯示，以色列、英國、義大利等隊伍幾乎由美籍球員「包辦」，其中以色列陣中僅有1人是本土出生，其餘29人全是「美國製造」。
以色列本土僅1人 英國、義大利同樣是「美國二軍」
每屆經典賽，以色列的組隊方式總是引發討論。本屆以色列名單中，只有1名球員真正出生於以色列本土，剩下的29人全是擁有猶太血統的美職體系球員。同樣的情況也發生在英國與義大利，英國本土出生僅2人、美籍22人；義大利本土則僅3人，美籍佔了24人。這種「美職二軍」甚至「準大聯盟級」的組隊模式，讓這些傳統足球強權在經典賽實力暴增。
相較於歐美球隊的血統組成，亞洲球隊則維持較高的本土化。日本隊本屆少了混血球星努特巴爾（Lars Nootbaar），30人名單全員皆為日本本土出生。
韓國本屆共4位美籍韓裔球員 李政厚出生地為日本
而在中華隊的宿敵韓國隊方面，本屆名單則納入4名美籍血統兵，包含歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones）、丹寧（Dane Dunning），再加上韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）等大聯盟戰力，企圖洗刷上屆預賽止步的恥辱。值得一提的是，韓國隊頭號球星「風之孫」李政厚，因父親李鍾範職棒時期曾效力日職中日龍，官網標記其出生地為「日本」。
此外，大聯盟頂級三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）曾在2017年與2023年代表美國隊轉為波多黎各隊效力，再度證明了經典賽規則的特殊性。球員只需父母國籍或出生地證明即可轉換代表隊，這也讓比賽的戰力平衡更具不可預測性。
