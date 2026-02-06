我是廣告 請繼續往下閱讀

▲投手陣容由「韓國怪物」柳賢振領銜，這將是他暌違16年再度披上國家隊戰袍。（圖／路透社／達志影像）

3A全壘打王入陣助拳 高永表還在陣中

遠征東京爭奪邁阿密機票 鎖定台日全力突圍

⭐️2026 WBC 韓國代表隊30人完整名單⭐️

投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、奧布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。

捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。

內野手（8人）： 金慧成（LA道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。

外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。

為了洗刷連續三屆經典賽止步首輪的恥辱，韓國職棒（KBO）於今（6）日正式公布2026年世界棒球經典賽（WBC）的30人最終名單。雖然陣中核心大將金河成、宋成文與火球男文棟柱因傷缺陣，但韓國隊成功徵召了4名具備韓裔的大聯盟與3A好手，展現出「海歸與本土」結合的全新面貌。投手陣容由「韓國怪物」柳賢振領銜，這將是他暌違16年再度披上國家隊戰袍。值得關注的是，明星內野手金河成與宋成文皆因傷遺憾缺陣，火球男文棟柱也因肩傷落選。為了彌補戰力缺口，韓國隊本次大規模引進美裔韓裔球員，其中實力最紮實的先發投手德寧（Dane Dunning）曾在左臂刻上韓文「相同的血脈（같은 피）」刺青，展現對韓國身分的認同。此外，紅雀隊後援投手奧布萊恩（Riley O'Brien）也在30人名單中，去年他在大聯盟繳出2.06防禦率的佳績，將成為韓國隊牛棚的最強保險。由於金河成受傷缺陣，內野戰力一度出現警訊，韓國隊為此找來太空人隊的惠特坎（Shay Whitcomb）與老虎隊的強斯（Jahmai Jones）補強。惠特坎曾在3A奪下全壘打王，具備極強的長打爆發力；強斯則是主動表態參賽，去年在老虎隊繳出.937的驚人攻擊指數（OPS），預計將與新生代強打金倒永、道奇隊的金慧成，共同構築火力密不透風的內野防線。值得一提的是，日前剛被韓媒點名因「側投已不再有優勢」不在30人名單內的高永表，本屆經典賽依舊沒缺席。2024年12強時，高永表在預賽階段被陳傑憲、陳晨威開轟，吞下痛苦的敗仗，這次有望再遇台灣隊，高永表勢必想拚復仇。韓國代表隊預計於2月中旬前往沖繩進行最後集訓，隨後在3月1日轉往大阪與職棒球隊歐力士、阪神進行熱神賽。韓國隊本次被分在C組，首戰於3月5日對決捷克。柳志炫教練坦言，想要換取前往美國邁阿密決賽圈的機票，就必須在小組賽中至少擊敗日本或台灣其中一隊。面對宿敵日本與近年戰績亮眼的台灣隊，韓國隊已進入最高警戒狀態，力拚終結「一輪遊」的魔咒。