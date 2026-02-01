2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，日本武士隊頭號球星大谷翔平今（1）日受訪時被問到是否於經典賽登板投球，他給出還不確定的答案，不過1小時後，洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻表示大谷確定「單刀赴會」，師徒之間的口徑不一致，也引發討論，日媒《Full-Count》分析，大谷只要還有登板的一絲希望，對手就必須保持警戒，也不會影響日本隊士氣。
大谷翔平是否會在經典賽登板？ 羅伯斯：「不會」
羅伯斯今日被媒體詢問，「是否有跟大谷討論過在經典賽投球？」他面不改色的表示，「他在經典賽不會投球，但他會為了例行賽做好充分準備。我並不感到驚訝，老實說也沒有『鬆了一口氣』的感覺。考慮到他去年的經歷康復過程，我認為這是很自然的決定。這是他自己的決定，我也認為這是一個非常正確的決定。」
在距離經典賽開幕僅剩1個月時，羅伯斯的這番發言隨即引發媒體接二連三的追問。當被問到，「如果大谷說他想投，你會讓他投嗎？」羅伯斯用力點頭表示，「那是當然，絕對會。」然而，就在羅伯斯發言的前1小時，大谷才剛接受媒體採訪。
大谷翔平受訪卻留下伏筆 師徒說法有出入
當時大谷表示，「還不確定是否會在經典賽投球，我想最後還是要看調整狀況，也就是觀察身體狀態後再做判斷。不過，參賽已經確定了，我會先以指定打擊（DH）的身分去做準備。」這番話顯然對經典賽登板的可能性留下了伏筆。談到調整近況，「我已經進過3、4次牛棚了。雖然球速還沒提升到最快，但一邊投各種球種，大約投了30球左右。」
日媒《Full-Count》指出，從大谷目前的調整進度來看，要趕上3月初的登板似乎綽綽有餘。正因如此，從羅伯斯口中曝出的「大谷放棄在經典賽投球」的消息才顯得如此震撼。
日媒認為羅伯斯不會說謊 分析大谷翔平別有用意
《Full-Count》認為，羅伯斯是一位不擅長撒謊的人，因為在2023年12月，在大谷爭奪戰最激烈的時候，羅伯斯就曾公開坦承與大谷本人面談過。當時傳聞大谷陣營下了封口令，羅伯斯的發言引發了軒然大波，但他當時表示，「我不是會撒謊的人，這件事遲早會公開。」因此，日媒認為，這次羅伯斯所發布的消息恐怕也是事實。
那為何大谷與羅伯斯的說法會出現分歧呢？《Full-Count》分析，目前日本棒球界正全力關注日本武士隊，身為核心球員的大谷如果宣布專注於打者，多少會影響球隊士氣。此外，只要大谷有可能登板，對手就必須時刻保持警戒。或許正因如此，大谷才會選擇說「直到最後一刻」，想為經典賽登板保留一絲希望。
