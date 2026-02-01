日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙今（1）日展開旅日生涯第1年的春訓，穿上象徵王牌的「18」號球衣參與練習，據日媒報導，徐若熙今日進行簡單的傳接球與跑步訓練，預計明日首度進入牛棚，徐若熙受訪時表示，「天氣很好，身體狀況也感覺非常棒。」軟銀隊吉祥物哈利鷹（Harry Hawk）今日還找徐若熙自拍，並寫下，「春訓大家加油，然後有新朋友徐若熙選手，請多多指教。」
徐若熙展開日職春訓 看到許多球迷更有動力
軟銀隊今日於宮崎展開2026年賽季春訓，徐若熙穿上象徵王牌的「18」號球衣參與練習。據《西日本體育》報導，徐若熙在結束傳接球練習，隨後進行跑步訓練，現場有不少球迷手持他的姓名球衣守候，徐若熙也積極與球迷互動、簽名。徐若熙笑著表示，「在台灣很少有這麼多球迷來到現場。看到這麼多觀眾，真的讓我更有動力、整個人都燃起來了。」
徐若熙明日將進入牛棚 今日跟吉祥物留下合照
據《Sponichi》報導，軟銀隊相關人士表示，「徐若熙狀態非常好，沒有任何問題。」徐若熙預計明日首度進入牛棚練投，談到今日整體練習的感想，徐若熙說，「天氣很好，身體狀況也感覺非常棒。」有趣的是，軟銀隊吉祥物哈利鷹今日還找徐若熙自拍，並寫下，「春訓大家加油，然後有新朋友徐若熙選手，請多多指教。」
徐若熙現年25歲，去年季末提出中職旅外球員資格，經過美、日球團爭奪戰後，最終以3年估計 1500萬美元（約新台幣4.76億）的超大型合約加盟軟銀隊，正式展開旅日生涯。此外，徐若熙也入選2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，預計2月底隨軟銀隊回台參與「台日棒球交流賽」，之後便與中華隊會合。
