2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）的球員保險爭議在近期達到頂峰，A組主辦國波多黎各隊官員表示，在得知有8到10名球員被拒絕承保後，他們可能會考慮退出比賽。美國媒體《The Athletic》指出，洛杉磯道奇隊頭號球星大谷翔無法在經典賽「二刀流」，也有可能與保險限制脫不了關係。
波多黎各多位球星被拒絕參賽 認真考慮退賽
📍經典賽／波多黎各球星因保險被拒絕參賽！棒協主席不滿：考慮退賽
波多黎各隊總管索拉（Joey Sola）表示退賽的選項確實在考慮範圍內，「這顯然取決於我們是否能找到合適的替補球員。」波多黎各隊的損失包括隊長林多爾（Francisco Lindor）。林多爾在過去3個休賽季接受了2次右肘手術，雖然預計能趕上春訓，但仍被拒絕承保。
波多黎各隊官員擔心，由於他們的人才庫比大國小，可能無法找到足夠的高品質替補球員來組建一支具競爭力的球隊。特別是波多黎各主辦本屆經典賽A組預賽，該組成員還包括加拿大、哥倫比亞、古巴和巴拿馬。
球員保險費用上漲 經典賽審核更加嚴格
📍經典賽／太空人不放行！阿圖維恐無緣參賽 上屆挨球吻骨折成關鍵
保險疑慮的升溫源於2023 年經典賽中奧圖維（Jose Altuve）和迪亞茲（Edwin Díaz）的受傷事件。這引發了連鎖反應，導致今年這項大聯盟國際賽事中的球星數量減少。《The Athletic》引述相關人士說法，自上屆賽事以來，大聯盟球員的保險費大幅上漲，且保險公司對於批准球員參賽的審核變得更加嚴格。
大聯盟在多國球員狀態尚未確定前拒絕評論。正式名單將於台灣時間4日截止遞交，並預計於6日公布。作為賽事的共同擁有者，大聯盟和球員工會目前正向保險公司遊說，希望改變部分決定。保險政策由大聯盟的官方合作夥伴NFP（National Financial Partners）代理，但NFP未立即回應置評請求。
老虎隊曾選擇承擔風險 克蕭則是退役才不受保險規範
📍經典賽／傳奇故事最終章！克蕭加入WBC美國隊 竟是生涯首次入選
如果球員被拒絕保險，只要其所屬的大聯盟球隊願意承擔受傷時的財務風險，球員仍可參賽。底特律老虎隊在2023年曾為卡布瑞拉（Miguel Cabrera）這樣做，當時他的最後一個賽季薪資高達3200萬美元。洛杉磯道奇隊同年則對克蕭（Clayton Kershaw）做出了相反決定。已從大聯盟退役的克蕭今年將代表美國隊參賽，因為他不在大聯盟或小聯盟名單上，所以不需要保險規範。
工會針對林多爾和奧圖維發表了聲明，並在上週末發表了更廣泛的聲明。工會表示，「球員們對於能為家鄉球迷打球充滿熱情。因此我們理解並感同身受，對於球員因保險標準未達標而無法參加經典賽的消息感到失望。」保險政策規定，如果球員在經典賽期間受傷，保險公司將向大聯盟球隊償付薪水，球員本身的薪水不受影響。相關人士稱，獲准參賽的野手保險涵蓋2年薪資，投手則為4年。
大谷翔平經典賽投球機率低 與保險因素有關
📍經典賽／大谷翔平投不投？說法竟跟羅伯斯不一致 日媒推敲原因
《The Athletic》指出，被列入60天傷兵名單（IL）或近期接受過手術的選手通常會失去資格。但保險公司會逐案審查病史。在獲准參賽的美國隊球員中，洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）去年7月曾因右肘屈肌拉傷進入傷兵名單，但他出賽了152場。小熊隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman ）去年曾因大腿拉傷缺陣7週，但未進入60天傷兵名單或手術。
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨日表示，2023季末接受過重大肘部手術的大谷翔平將在經典賽中擔任打者而非投手。知情人士稱，大谷去年6月才回歸投手丘，不太可能獲准投球。
羅哈斯未獲得保險 只因將滿37歲
📍經典賽／羅哈斯無緣參戰！1原因被保險公司退貨 本人認了很難過
道奇隊委內瑞拉籍內野手的羅哈斯（Miguel Rojas）未獲保險，他的案例較為特別，因為下個月將滿37歲，新制保險政策不再涵蓋37歲以上的球員，也影響了將滿37歲的球員。羅哈斯呼應了波多黎各媒體的觀點，認為審核過程缺乏一致性，且美國與日本球員受到了不同待遇。羅哈斯表示，「但如果我還能代表道奇隊在大聯盟比賽，為什麼我不能代表委內瑞拉參加國家隊？」
索拉質疑保險決定在名單截止前幾天才出爐，這增加了球隊的困難。知情人士則辯稱，評估過程需要時間，且最後評估必須在賽事前夕進行。索拉說這在某些方面很不公平，「特別是當你在遞交名單的3天前才得到答案，誰會想到林多爾不在許可名單上？你們等到最後一個週末才給答案？這讓我們措手不及。」
索拉補充，有些球隊的球員有傷病史卻獲准，而他隊中有些僅在小聯盟2A、連大聯盟春訓邀請都沒有的球員也被標記拒保，這讓他難以理解。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍經典賽／波多黎各球星因保險被拒絕參賽！棒協主席不滿：考慮退賽
波多黎各隊總管索拉（Joey Sola）表示退賽的選項確實在考慮範圍內，「這顯然取決於我們是否能找到合適的替補球員。」波多黎各隊的損失包括隊長林多爾（Francisco Lindor）。林多爾在過去3個休賽季接受了2次右肘手術，雖然預計能趕上春訓，但仍被拒絕承保。
波多黎各隊官員擔心，由於他們的人才庫比大國小，可能無法找到足夠的高品質替補球員來組建一支具競爭力的球隊。特別是波多黎各主辦本屆經典賽A組預賽，該組成員還包括加拿大、哥倫比亞、古巴和巴拿馬。
📍經典賽／太空人不放行！阿圖維恐無緣參賽 上屆挨球吻骨折成關鍵
保險疑慮的升溫源於2023 年經典賽中奧圖維（Jose Altuve）和迪亞茲（Edwin Díaz）的受傷事件。這引發了連鎖反應，導致今年這項大聯盟國際賽事中的球星數量減少。《The Athletic》引述相關人士說法，自上屆賽事以來，大聯盟球員的保險費大幅上漲，且保險公司對於批准球員參賽的審核變得更加嚴格。
大聯盟在多國球員狀態尚未確定前拒絕評論。正式名單將於台灣時間4日截止遞交，並預計於6日公布。作為賽事的共同擁有者，大聯盟和球員工會目前正向保險公司遊說，希望改變部分決定。保險政策由大聯盟的官方合作夥伴NFP（National Financial Partners）代理，但NFP未立即回應置評請求。
老虎隊曾選擇承擔風險 克蕭則是退役才不受保險規範
📍經典賽／傳奇故事最終章！克蕭加入WBC美國隊 竟是生涯首次入選
如果球員被拒絕保險，只要其所屬的大聯盟球隊願意承擔受傷時的財務風險，球員仍可參賽。底特律老虎隊在2023年曾為卡布瑞拉（Miguel Cabrera）這樣做，當時他的最後一個賽季薪資高達3200萬美元。洛杉磯道奇隊同年則對克蕭（Clayton Kershaw）做出了相反決定。已從大聯盟退役的克蕭今年將代表美國隊參賽，因為他不在大聯盟或小聯盟名單上，所以不需要保險規範。
工會針對林多爾和奧圖維發表了聲明，並在上週末發表了更廣泛的聲明。工會表示，「球員們對於能為家鄉球迷打球充滿熱情。因此我們理解並感同身受，對於球員因保險標準未達標而無法參加經典賽的消息感到失望。」保險政策規定，如果球員在經典賽期間受傷，保險公司將向大聯盟球隊償付薪水，球員本身的薪水不受影響。相關人士稱，獲准參賽的野手保險涵蓋2年薪資，投手則為4年。
📍經典賽／大谷翔平投不投？說法竟跟羅伯斯不一致 日媒推敲原因
《The Athletic》指出，被列入60天傷兵名單（IL）或近期接受過手術的選手通常會失去資格。但保險公司會逐案審查病史。在獲准參賽的美國隊球員中，洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）去年7月曾因右肘屈肌拉傷進入傷兵名單，但他出賽了152場。小熊隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman ）去年曾因大腿拉傷缺陣7週，但未進入60天傷兵名單或手術。
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨日表示，2023季末接受過重大肘部手術的大谷翔平將在經典賽中擔任打者而非投手。知情人士稱，大谷去年6月才回歸投手丘，不太可能獲准投球。
羅哈斯未獲得保險 只因將滿37歲
📍經典賽／羅哈斯無緣參戰！1原因被保險公司退貨 本人認了很難過
道奇隊委內瑞拉籍內野手的羅哈斯（Miguel Rojas）未獲保險，他的案例較為特別，因為下個月將滿37歲，新制保險政策不再涵蓋37歲以上的球員，也影響了將滿37歲的球員。羅哈斯呼應了波多黎各媒體的觀點，認為審核過程缺乏一致性，且美國與日本球員受到了不同待遇。羅哈斯表示，「但如果我還能代表道奇隊在大聯盟比賽，為什麼我不能代表委內瑞拉參加國家隊？」
索拉質疑保險決定在名單截止前幾天才出爐，這增加了球隊的困難。知情人士則辯稱，評估過程需要時間，且最後評估必須在賽事前夕進行。索拉說這在某些方面很不公平，「特別是當你在遞交名單的3天前才得到答案，誰會想到林多爾不在許可名單上？你們等到最後一個週末才給答案？這讓我們措手不及。」
索拉補充，有些球隊的球員有傷病史卻獲准，而他隊中有些僅在小聯盟2A、連大聯盟春訓邀請都沒有的球員也被標記拒保，這讓他難以理解。
更多「2026經典賽」相關新聞。