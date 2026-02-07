我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，各國都努力動用人力徵召可用戰力加入。根據日本媒體《Sponichi Annex》報導，日職阪神虎現任日裔翻譯伊藤維托（Ito Victor），繼去年初資格賽後，再入選巴西隊WBC 30人名單，日媒也揭露他近日在阪神虎沖繩訓練營時，於工作空檔練球的有趣經過。現年30歲的伊藤維托，作為第三代日裔移民，他自2016年第四屆WBC預選賽以來就一直效力於巴西隊，2022年還為日本獨立聯盟生命保險出賽，直到2024年才加入阪神虎擔任翻譯工作。去年伊藤維托曾為巴西打經典賽資格賽，擔任先發游擊手出賽，4場比賽繳出3成85打擊率，面對中國一戰還打出再見安打，幫助巴西12：2、7局提前扣倒中國，被稱作是巴西國家隊最強游擊手。伊藤維托近日隨阪神虎參與在沖繩具志川市的訓練營，擔任育成洋將Consuegra與Martinez的翻譯，工作空檔期間備戰WBC，畫面中拍攝到身穿黑色運動服的伊藤維托，與其他球員一起站在遊擊進行防守，他流暢地接住長坂拳彌打出的滾地球，隨後與二壘手佐野大陽合作完成一次雙殺守備演練。伊藤維托除熱愛棒球之外，也積極經營自己的個人社群，IG上有超過1.7萬人追蹤，其中多數是評論棒球教學、經典賽關鍵時刻等，也曾剪輯去年初資格賽的個人精采表現，加上精通日本、拉丁語，收獲不少世界粉絲。