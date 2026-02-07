我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平並未被列入先發輪值中，2026年經典賽，可能僅以打者身分出賽。（圖／美聯社／達志影像）

第6屆WBC世界棒球經典賽C組預賽3月5日開打，各隊30人名單昨日出爐，日本媒體《日刊體育》也同步預告日本國家隊預賽4戰先發投手，首戰交手台灣，將由當家王牌山本由伸扛起台日大戰先發，後續為菊池雄星、菅野智之，最終戰打捷克則是由日本火腿鬥士強投伊藤大海出戰，被列入投手陣容的大谷翔平並不會擔任先發出賽。台灣30人參賽名單昨日出爐後，徵召多達14位旅外好手，為歷屆之最，讓日媒也高度關注，《日刊體育》透露日本隊目前預定的前4戰先發投手，首戰交手台灣為山本由伸，韓國、澳洲之戰則由菊池雄星、菅野智之扛下，最後打同組競爭力不高的捷克，則是日本火腿鬥士強投伊藤大海。首戰對台灣的先發投手安排、以及屆時比賽過程，都影響後續投手布局，因而成為討論焦點，《日刊體育》分析，首戰由當家王牌山本由伸掛帥先發，符合日本過往首戰不論對手強弱，都直接押上王牌的歷史，且不僅是預賽開幕戰，更於同場地東京巨蛋，上演2024年世界12強決賽戲碼，對日本可謂世仇之戰。至於後續賽程，日本隔天7日交手同樣擁有大聯盟戰力的韓國，由去年下半季投出強投身手的洛杉磯天使菊池雄星出戰，爭取雙方對戰11連勝，8日打澳洲則由控球出色的36歲老將菅野智之出賽，最終10日面對捷克，將推出日職投手為主的戰力，由日本火腿鬥士伊藤大海先發，幾位日職先發也都將備戰。日本隊本屆徵召多達9位MLB球員，創下歷史最多，但大聯盟前段等級先發、芝加哥小熊今永昇太、紐約大都會千賀滉大都缺席，加上各隊春訓都還處在調整階段，因此《日刊體育》也強調，最終出賽人選還會依各自投手的身體狀態，再做最後決定。至於日本頭號巨星大谷翔平，本次經典賽率先宣布加入，還被列在投手名單中，但《日刊體育》預告先發輪值中，並沒有大谷翔平，尚不確定他是否會以後援登板，或是在道奇嚴格掌控下，最終放棄二刀流、僅以打者身分出賽。上屆2023年經典賽，大谷翔平作為日本頭號王牌，預賽首戰對中國先發「降維打擊」，複賽、決賽也都有登板紀錄，成為日本奪冠大功臣。