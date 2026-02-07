林義雄血案被消費？《世紀血案》劇組道歉一次看　1關鍵避重就輕

我是廣告 請繼續往下閱讀

核心共同點是證實《世紀血案》並未獲林宅血案當事人林義雄授權，李千娜、簡嫚書及楊小黎均表示於本月1日殺青記者會當天或事後才知道真相，澄清被製作方欺騙、隱瞞。

▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出演《世紀血案》。（圖／記者林柏年攝）

國片《世紀血案》翻拍林義雄「林宅血案」爭議持續延燒！今（7）日稍早製片公司、李千娜、簡嫚書及楊小黎接連聲明道歉，3位女演員強調，直到本月1日殺青記者會才知道「製片方沒有取得林義雄同意」，根本被欺騙接下邀約，引發各界譁然。製作公司費思兔文化娛樂、風尚國際文化傳媒、李千娜、簡嫚書及楊小黎今稍早接連發出聲明文道歉，《NOWNEWS今日新聞》歸納出4篇聲明中，另外，4篇聲明也都試圖將電影內容與「還原歷史」、「轉型正義」連結，並強調角色是「虛構」視角，緩解直接改編真人的衝擊。而製作公司費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒發出的共同聲明，將未取得授權輕描淡寫為「未在第一時間登門」，並將拍攝正當性建立在「時空推移、新舊資料整合」上。對於演員的抗議，僅以「溝通不周」帶過，未正面回應合約詐欺的指控，被外界指稱有避重就輕之嫌。簡嫚書方面強硬切割，訴諸法律與違約，宣布不再參與該片任何後續；李千娜率先檢討自身態度，在記者會上輕率的態度與錯誤言論深深受教，並宣布將全數片酬捐贈給慈林基金會，以示歉意；楊小黎描述拍攝現場盡守演員本分，專注角色，以感性訴求希望大眾能停止攻擊。