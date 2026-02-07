林義雄血案被消費？《世紀血案》劇組道歉一次看　1關鍵避重就輕

國片《世紀血案》翻拍林義雄「林宅血案」爭議持續延燒！今（7）日稍早製片公司、李千娜、簡嫚書及楊小黎接連聲明道歉，3位女演員強調，直到本月1日殺青記者會才知道「製片方沒有取得林義雄同意」，根本被欺騙接下邀約，引發各界譁然。《NOWNEWS今日新聞》整理出4方道歉聲明一次看，發現共同點是試圖將電影內容與「還原歷史」、「轉型正義」連結，並強調角色是「虛構」視角，緩解直接改編真人的衝擊。
製作公司費思兔文化娛樂、風尚國際文化傳媒、李千娜、簡嫚書及楊小黎今稍早接連發出聲明文道歉，《NOWNEWS今日新聞》歸納出4篇聲明中，核心共同點是證實《世紀血案》並未獲林宅血案當事人林義雄授權，李千娜、簡嫚書及楊小黎均表示於本月1日殺青記者會當天或事後才知道真相，澄清被製作方欺騙、隱瞞。另外，4篇聲明也都試圖將電影內容與「還原歷史」、「轉型正義」連結，並強調角色是「虛構」視角，緩解直接改編真人的衝擊。
而製作公司費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒發出的共同聲明，將未取得授權輕描淡寫為「未在第一時間登門」，並將拍攝正當性建立在「時空推移、新舊資料整合」上。對於演員的抗議，僅以「溝通不周」帶過，未正面回應合約詐欺的指控，被外界指稱有避重就輕之嫌。
簡嫚書方面強硬切割，訴諸法律與違約，宣布不再參與該片任何後續；李千娜率先檢討自身態度，在記者會上輕率的態度與錯誤言論深深受教，並宣布將全數片酬捐贈給慈林基金會，以示歉意；楊小黎描述拍攝現場盡守演員本分，專注角色，以感性訴求希望大眾能停止攻擊。
🔺《世紀血案》製作公司聲明
針對近日各界對於電影《世紀血案》改編題材之討論與關注，本劇組及製作單位（以下簡稱本公司），虛心接受所有建議。為回應大眾關切，特此聲明如下：
《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。
林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。
《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視，整理各種新舊視角。
演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。
本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。
費思兔文化娛樂股份有限公司
風尚國際文化傳媒股份有限公司 敬上
2026年2月7日
🔺簡嫚書聲明
因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。
最初此案來邀約我出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。
在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。
由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。
然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。
事件發生後我沒有即時發出聲明，是因為這段時間我與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。
已經造成的傷害是我始料未及，這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。
此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。
簡嫚書 20260207
🔺李千娜聲明
針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。
對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，希望事情能有負責任的處理，然目前僅獲得草率的回應。
林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，也是整體台灣社會的共同傷痛。我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，只有尊重和敬畏，因此以個人身分站出來面對。
有關於電影內容，在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。
對於以上，我非常後悔，不斷反省。製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，邀請我幫忙四天，客串角色。劇中我是個雜貨店老闆娘，最終為了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。
導演與製作在與我討論時，表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。我因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。
針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。
此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。林宅血案這樣殘酷的悲劇，臺灣白色恐怖的這段歷史，無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。
長期以來，我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。
除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。
李千娜
🔺楊小黎聲明
我是楊小黎
關於《世紀血案》這部作品，這段時間我看見了許多討論、質疑與憤怒，這些聲音我都放在心上，也想誠實地說明我在整個過程中的狀況與立場。忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。
在最初洽談時，我知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。
由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。
然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。
在得知這個事實後，我必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」
依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。
若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。
我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。
我所扮演的角色是一名『完全虛構的孕婦老百姓』，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代。
之所以選擇演出，是因為我始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。
從開拍到殺青，我專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，我沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份我是記者會當天才知道。缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。
我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。
我選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。
沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。
此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。
身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。
謝謝願意聽我說明的人。
楊小黎 敬上
