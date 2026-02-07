我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞為動畫電影《山羊巔峰》配音的角色Lenny。（圖／UA提供）

▲CURRY 13因應動畫電影《山羊巔峰》所推出的主題配色。（圖／UA提供）

▲台灣球迷喜愛的耐磨橡膠大底回歸CURRY 13，取代原本的FLOW大底。（圖／UA提供）

金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）與UA合作的最新一代簽名鞋款CURRY 13正式亮相，首發4款配色主打全新主題《山羊巔峰》，主因來自於由柯瑞監製並參與配音的動畫電影《山羊巔峰（GOAT）》，將熱血競技精神與故事角色魅力融入鞋款設計之中，打造兼具性能實力與敘事張力的全新實戰戰靴。CURRY 13本次共推出4款主題配色，其中首發鞋款「The City」結合經典勇士黑黃配色，象徵城市榮耀與競技精神。其餘3款則以動畫電影《山羊巔峰》中主要角色為靈感，將籃球競技精神與動畫故事世界融入，例如「MANE」紅黑配色源自電影中MVP級選手Mane Attraction，其馬匹角色設定呼應到2026馬年意象，展現力量與速度兼具的場上氣勢。有趣的是，Mane也會於電影中實際著用CURRY 13登場，成為本次聯名系列的重要亮點之一，另外「Will Harris」粉綠配色則以主角山羊Will Harris比賽鞋款為靈感，詮釋其打破刻板印象、突破極限的奮戰精神；紫色「Lenny」配色，則是柯瑞親自配音的長頸鹿角色Lenny，象徵沉穩節奏與場上掌控力，3款《山羊巔峰》主題鞋款，鞋墊上皆藏有對應角色圖案細節，添增收藏價值。科技配置方面，作為UA團隊最熱賣的頂規鞋款，CURRY 13採用全新HOVR+超臨界發泡中底系統，提供輕量回彈與穩定緩震表現，且大底從原本的FLOW科技，改為高耐磨橡膠大底。鞋身兩側配置上，浪花造型TPU穩定片搭配PEBAX中足穩定片，共同撐起CURRY 13鞋款抗扭轉能力，球迷最關注的細節設計上，過往鞋款皆有的Curry Brand標誌、全名字樣與經典「><」刺青紋路都保留下來作為鞋款彩蛋，鞋底刻印上全新羅馬數字「XIII」，象徵系列第13代里程碑。