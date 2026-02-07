我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏合作《世紀血案》。（圖／記者林柏年攝）

林義雄血案《世紀血案》惹議！鄭秉泓：徐琨華要面對

「導演徐琨華應該要出來說話，而不是拉演員出來洗門風，不要再躲在演員背後！」

「最該出來的是他跟導演，一起跟演員開個記者會，把很多疑慮澄清完整」

「看他們道歉是有誠意的，我個人相信這些演員，因為他們過往的表演有說服我，但只有他們道歉不夠，要平息風波，還有待製片公司、導演、監製等出面說明。」

▲鄭秉泓（如圖）喊話《世紀血案》導演徐琨華出面回應爭議。（圖／翻攝自Ryan Cheng）

影評人質疑《世紀血案》劇組！嘆：踩在敏感邊緣地帶

「徐琨華的爺爺徐梅鄰剛好是當時警備總司的發言人，加上出品方背後有這麼多中方，密切往來，確實現階段，該電影還原歷史事件的立場，會令人感到困惑。因為其實所有的作品，都是有意識形態的。」

「當然這部電影還沒看，不能妄下定論，但就林義雄先生的事件，賠上整個家族，大家都於心不忍，因此《世紀血案》踩在很敏感的線上。」