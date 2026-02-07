國片《世紀血案》翻拍「林義雄血案」爭議延燒！今（7）日稍早製片公司及演員群李千娜、簡嫚書、楊小黎、黃河等接連聲明道歉，事件於電影圈燒得沸沸揚揚。《NOWNEWS今日新聞》採訪到資深影評人鄭秉泓以及入行30年的影劇人士，直指《世紀血案》出品方可能與中國影視人員有牽扯，認為該片導演徐琨華、監製、編劇等應出面召開記者會，一次說明外界疑慮，才有辦法平息風波。
林義雄血案《世紀血案》惹議！鄭秉泓：徐琨華要面對
《世紀血案》未取得林義雄同意即翻拍，加上李千娜、楊小黎及簡嫚書先前於記者會上的言論，致使風波如滾雪球般愈演愈烈，今稍早《NOWNEWS今日新聞》採訪到鄭秉泓，憑藉其入行30餘年資歷，提及個人見解，指出製作公司的聲明文沒有解釋欺瞞演員一事，「導演徐琨華應該要出來說話，而不是拉演員出來洗門風，不要再躲在演員背後！」
被問及該事件為何嚴重狂燒？鄭秉泓表示，《世紀血案》背後投資方可追朔至蘇敬軾，他是費思兔文化娛樂股份有限公司負責人、前百勝全球餐飲集團董事會副主席、中國事業部主席兼首席執行官，「最該出來的是他跟導演，一起跟演員開個記者會，把很多疑慮澄清完整」，直指《世紀血案》明年上映岌岌可危，認為外界已存既定印象，難找到電影公司協助。
最後，鄭秉泓也為李千娜、楊小黎、簡嫚書、黃河及夏騰宏眾演員們緩頰，表示他們都曾出演過台灣本土系列影劇，較為靠攏新、中生代觀眾群，「看他們道歉是有誠意的，我個人相信這些演員，因為他們過往的表演有說服我，但只有他們道歉不夠，要平息風波，還有待製片公司、導演、監製等出面說明。」以誠懇語氣喊話，並盼望事件儘早落幕。
影評人質疑《世紀血案》劇組！嘆：踩在敏感邊緣地帶
另一方面，打滾影視圈30年的資深影評人士也接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，認為《世紀血案》出品方的立場啟人疑竇，「徐琨華的爺爺徐梅鄰剛好是當時警備總司的發言人，加上出品方背後有這麼多中方，密切往來，確實現階段，該電影還原歷史事件的立場，會令人感到困惑。因為其實所有的作品，都是有意識形態的。」
該名影評人士表示，過往的影視作品拍攝歷史事件題材，比較接近受害者的角度，鮮少靠攏加害者的角度，「當然這部電影還沒看，不能妄下定論，但就林義雄先生的事件，賠上整個家族，大家都於心不忍，因此《世紀血案》踩在很敏感的線上。」該名影評人士強調，作品本身對社會帶來的效果是正面或負面，必須小心拿捏。
