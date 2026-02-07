我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易截止日前，洛杉磯快艇成為最大賣家，把待了7年的當家中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）交易至印第安那溜馬，換取年輕球員、2枚首輪籤以及1枚次輪籤，正式宣告重整陣容，祖巴茨稍早也在個人社群發文向老東家感性道別，直言從未想過以這樣的方式離隊，「這是我人生中最艱難的時刻之一。」現年28歲的祖巴茨，交易截止日前被快艇當作籌碼送至溜馬，換回年輕砍將馬圖林（Bennedict Mathurin）、中前鋒傑克森（Isaiah Jackson），2026年首輪籤（受保護）、2029年無保護首輪籤及一枚次輪籤。祖巴茨生涯發跡於湖人，2018-19年球季被賣到快艇後，一路待到今年交易截止日前才離隊，總共7年間場均11.4分、9.3籃板、1.6助攻與1火鍋，近兩季成長為聯盟頂級長人，本季有14.4分、11籃板雙十貢獻。祖巴茨告別快艇，在社媒發文感性道盡過往美好時光，「7年前，這支球隊給了我機會，但我從未想過事情會以這樣的方式結束，是他們讓我作為一名球員、也作為一個男人不斷成長。」除了感謝球迷支持外，祖巴茨隨後也向過去的老戰友致謝，「那些在幕後付出的人，醫療團隊、體能教練、器材工作人員、保全人員、廚師與教練們，感謝你們從第一天起開始照顧我，我始終心懷感激，正是這些付出，幫助我在場上發揮，並成為更好的自己。」「能夠成為快艇大家庭的一員，我真的很驕傲。」祖巴茨隨後也感謝老闆包默以及管理階層的信任，「離開時，我心裡只有愛、感激和尊重，獻給這支球隊和這裡的每一個人，這7年的時光，我永遠不會忘記。」