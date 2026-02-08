日本職棒（NPB）今日也傳出震撼彈。西武獅球團今（7）日正式宣布，陣中強力右投、同時也是本屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）日本代表隊（侍日本）核心成員的「火球男」平良海馬（Kaima Taira），經醫院診斷後確認為「左小腿輕微肌肉拉傷」，預計需耗時2至3週方能痊癒。這項突如其來的傷情，也為他能否如期參加3月開打的經典賽埋下了不確定性。
春訓傳傷情 預計缺陣2至3周
根據日本媒體《體育報知》報導，西武球團提供的資訊指出，現年26歲的平良海馬是在2月5日的練習中感到左小腿不適，隨即缺席了昨（6）日的練習。今日他前往宮崎市內的醫院接受詳細檢查，確診為左小腿輕微拉傷。
雖然目前的診斷結果為「輕微」，但《體育報知》悲觀地表示，根據2至3周的復原時程計算，平良海馬極大機率將錯過2月14日展開的日本國家隊集訓營。考慮到投手需要時間進行牛棚練投及實戰調整，距離3月5日開打的經典賽預賽僅剩不到1個月，平良海馬的進度恐難以趕上首輪賽事。
平良曾奪奧運金牌 日本牛棚戰力告急
平良海馬以最快160公里的剛猛速球與犀利的指叉球著稱，是日本隊牛棚不可或缺的奪三振利器。他曾於2021年東京奧運幫助日本隊奪得金牌，雖然上屆經典賽（2023年WBC）因轉任先發而缺席，但本屆他展現了極高的參賽意願。
在得知入選30人名單時，平良海馬曾豪氣表示：「我將帶著背負日之丸旗戰鬥的責任與自豪，將所有力量傾注在每一球中。」如今面臨傷病考驗，對力求二連霸的日本隊總教練井端弘和而言，無疑是一項重大的戰力打擊。
救援王遺憾受傷 球迷期盼奇蹟復原
作為2025年太平洋聯盟的救援王（31次救援成功），平良海馬的穩定性一直是球隊的定海神針。目前日本代表隊醫療團隊將與西武獅球團保持聯繫，密切監測其復原狀況，以決定是否需要啟動緊急更換名單的程序。
消息來源：體育報知
