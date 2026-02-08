效力於福岡軟銀鷹的台灣火球男徐若熙，7日在春訓營進行了第2次牛棚練投。為了因應即將到來的第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic），他全程使用大會官方用球投出53球，並展現出極佳的競技狀態。面對接下來即將與日本代表隊進行的強化試合，徐若熙展現強大自信，豪言將「全力壓制」對手。
適應大會用球 53球精準調整
根據日本媒體《日刊體育》報導，在今日的練習中，徐若熙捨棄了日職（NPB）官方球，全面改用WBC官方用球。由於大會用球的摩擦力與穩定性與日職用球略有不同，他在練習過程中多次更換球顆以適應球感。
徐若熙今日投出的53球中，混合使用了變速球、曲球與滑球。他甚至在投球間隙反覆觀看自己在台灣的最佳表現影片來檢視自己的投球姿勢。日媒見此評價：「他顯然已完全進入WBC備戰狀態」。
2026經典賽比賽用球差異在哪？
本屆經典賽的比賽用球依舊是Rawlings提供，這家品牌在2006年首屆WBC就為此賽事提供比賽球。本質上就是MLB官方比賽用球 (ROMLB) 的經典賽版本，球皮上會印有2026 WBC的官方標誌。
球感與特點上，根據此前網路上一些提前拿到球的球迷情報，本次用球使用的皮革表面摩擦力較小，直徑8CM，摸起來的球感比較「滑」且「硬」，縫線似乎更細一些。
根據過去經驗，經典賽用球的縫線（seams）高度較低且平滑，這會影響投手的抓球感，尤其是變化球（如曲球、指叉球）的旋轉與位移效果會與平時不同。雖然都在國際規範內，但 Rawlings的球在體感上，可能會比亞洲職棒使用的球稍微大一點點。
徐若熙有望在WBC對決日本 2月26日返台對決母國
徐若熙在軟銀隊的初登場預計將安排在2月22日或23日，對手正是由井端弘和領軍的日本代表隊「日本武士隊」。軟銀投手教練倉野信次表示，「有這個可能性，具體要看調整狀況。」語帶保留，不過《日刊體育》認為「徐若熙極有可能在22、23日的強化賽中登板」。
談到可能與日本職棒最強打線對決，徐若熙霸氣表示：「如果真的對上（侍日本），我會盡全力壓制他們。我不會想太多，就是正面迎戰。」
此外，2月26日軟銀將移師台北大巨蛋與台灣代表隊進行交流賽，屆時徐若熙將代表軟銀出賽，面對自己在經典賽的隊友。他對此表示：「雖然會有點緊張，但我會讓自己保持在最佳狀態，非常期待在台北大巨蛋投球。」
徐若熙強調，自己對於後續賽程「我非常期待，會做好充分準備迎接比賽。」他將在軟銀春訓地待到26日交流賽結束後，直接和中華隊會合，「WBC是世界頂尖的賽事，能與各國優秀選手對戰，我希望能投出成績。」
📌徐若熙(Hsu Jo-hsi)小檔案
出生日期：2000年11月1日（25歲）
身高體重：180公分、76公斤
投打習慣：右投右打
生涯大事記：2022年接受Tommy John手術，2023年復出，2025年球季後加盟軟銀。
本季年薪：估計5億日圓，合約總價3年近15億日圓
戰力評價：最快球速158公里，被日媒譽為「台灣最強右投」。
消息來源：日刊體育
