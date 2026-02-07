我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽預賽，剩下不到1個月開打，日本隊卻傳出壞消息，洋聯救援王、西武獅終結者平良海馬傳出左小腿輕微拉傷，最長恐得休養3周，日本投手群剩下13人，目前尚未有消息指出日本是否會遞補其他球星進來，或許會等待平良海馬復原狀況而定。根據日本媒體《體育報知》引用球團說法，平良海馬於前（5）日參與練習時出現左小腿不適，後經診斷為輕微拉傷，雖缺席6日練習，但仍有到球場進行個人調整，預計完全康復，需要2至3周時間。平良海馬去年重回終結者大位，儘管西武獅戰績不佳，但他仍於例行賽繳出54場出賽，4勝2敗、8中繼與31次救援成功，防禦率僅1.71，最終獲得太平洋聯盟救援王頭銜。在平良海馬因傷短期內無法回歸，再扣除原本被列在投手、但尚未確定會登板的大谷翔平，日本剩餘29人名單僅有13位投手，若屆時平良海馬無法順利歸隊，日本得想辦法，再臨時補進一位投手填補空缺。