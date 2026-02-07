我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年世界棒球12強賽，中華隊在全台高關注度下打出精彩表現，晉級過程驚險刺激，與日本會師決賽、最終靠著全壘打，在東京巨蛋推倒亞洲棒球最強國家的神劇本。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

第6屆WBC世界棒球經典賽各隊30人名單昨日正式公布，中華隊徵召多達14位旅外好手，乘著12強世界冠軍名號，向複賽發起衝擊，但美國媒體《CBS Sports》日前排出戰力榜，中華隊被分在志在參加組，排名在20隊中排第18，僅勝過捷克與巴西。然有別於美國媒體看衰，更熟悉中華隊的日本多家媒體，都將中華隊視為預賽威脅之一，《體育報知》排出的排名，中華隊甚至高居前10，也讓這支無大聯盟球員坐鎮的12強世界冠軍中華隊，成為本屆經典賽上最神秘的黑馬。《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa）日前在預測報導中，將參賽隊伍分為4個等級。中華隊與英國、尼加拉瓜、巴西及捷克一同被列入最底層的「志在參加組」，甚至被排在第18名。關於「志在參加組」定義，《CBS Sports》也寫明，這組非奪冠熱門，但對於該國而言，參戰經典賽有益於推廣國內棒球發展，「說實話，他們缺乏贏球所需的天賦。」有別於《CBS Sports》看衰中華隊表現，日本則從去年底相關經典賽分析報導中，就數度提及中華隊是威脅，《東京體育》於去年底報到中，提到韓國與中華隊是主要威脅，尤其屆時3月6日首戰面對中華隊，日本得步步為營。30人名單昨日公布後，《體育報知》則做出自家分析的戰力榜，S組為眾多大聯盟球星組成的美國隊，A組則有日本與南美洲3強權多明尼加、委內瑞拉與波多黎各，B組則為中華隊、6位大聯盟球員坐鎮的韓國，還有荷蘭、墨西哥與古巴，中華隊整體排名位居前10，與《CBS Sports》報導中輕描淡寫的中華隊，宛如不同球隊。美國、日本兩地媒體，對中華隊評價差異宛如天與地，與資訊落差也有不小關係。美國以陣容星度來看，中華隊是C組唯二沒有大聯盟球員參賽的國家，另一支為捷克。且中華隊過去5屆經典賽雖從未缺席，但僅於2013年打進過8強，其餘4屆都止步預賽，經典賽隊史戰績為5勝12敗，勝率僅41.6%，對於美國媒體而言，中華隊就是一支從資格賽殺上來的弱旅。但對於日本媒體而言，比起美國絕對更熟悉中華隊的棒球能耐，除了以各國職棒球員為主的2024年12強賽上，豪組日職眾位球星的日本，於決賽上慘敗給僅1位旅外球員的中華隊，國際賽27連勝被中斷外，日本近年來對台灣頂尖選手評價不差，近2季端出高價合約，簽下古林睿煬、徐若熙與林安可等中職出產的好手，都可見一斑。此外，韓國媒體《韓聯社》也認為中華隊表現值得注意，尤其陣中有6名旅外潛力新秀入選，為參賽20國之冠，另有10人為2024年12強奪冠成員，韓國如想晉級複賽，中華隊就是需要注意的競爭者。值得注意的是，也不是所有美國媒體都不看好中華隊表現，大聯盟記者克萊爾（Michael Clair），昨日就在X上發文表示，中華隊是他本屆經典賽看好的3支黑馬球隊之一，「墨西哥、加拿大和中華隊是我的3支黑馬球隊，我看好他們為經典賽帶來驚喜，甚至可能一路過關斬將奪冠。」