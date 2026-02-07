我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽C組預賽3月5日開打，日本隊首戰為3月6日晚場交手台灣，根據《日刊體育》報導，日本計畫於首場台日大戰，派出當家王牌山本由伸出戰，除了高度警戒12強冠軍台灣之外，更重要的是，提早推出山本由伸，有利於後續賽程安排，大聯盟官方昨日公布經典賽30人參賽名單，日本隊豪組史上最多9位MLB球星，搭配亞洲頂級聯賽日本職棒的21位球星，預賽4連勝晉級是唯一目標，投手安排也成為關鍵。根據經典賽官方規定，在此前提下，日本首戰3月6日面對台灣，若派出王牌山本由伸登板，依戰局控制其用球數，後續就可以趕上於3月13日在美國佛羅里達展開的複賽，屆時日本高機率遇上委內瑞拉、多明尼加等南美洲強權，最完美劇本就是日本再度闖進決賽，讓山本由伸後援上場。攤開上一屆2023年經典賽，日本就是採用這樣最大化王牌價值的方式。3月9日預賽首戰打實力差一截的中國，同樣派出該屆王牌大谷翔平先發，下一戰3月16日複賽投義大利，中間剛好有一周時間，最後再讓他於決賽登板後援，幫助日本奪冠，由此可見，相比於對手強弱，賽程才是日本衡量先發安排的首要因素。另一方面，日本2024年兵敗12強決賽，中斷國際賽27連勝紀錄，當時就是在同場地東京巨蛋0：4輸給台灣，日本隊本屆經典賽再戰台灣，還是首場比賽，沒有任何失敗空間，推出山本由伸掛帥的動機，甚至比上屆推出大谷翔平更強。