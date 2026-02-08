我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟王牌鄭浩均雖自評狀態仍在調整，但他是入選的7位中職投手中，去年球季唯一固定在先發的成員。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲日職強投古林睿煬，已進入實戰階段，昨日也於日本火腿春訓紅白戰登板1局狂飆2K，若無意外將為中華隊扛下一場先發。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲富邦悍將終結者曾峻岳，去年初資格賽上熱血狂飆15顆火球關門，幫助中華隊拿下正賽門票。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲國際賽之王張奕本屆經典賽任務仍吃重，若狀況調整得當，預料將是長中繼的合理選項。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊30人參賽名單出爐，一口氣選進16位投手，為C組中5隊最多，面臨預賽單場最多65顆用球數嚴格限制下，逐場勢必得備妥「雙先發」，組8人先發輪值應對連4天賽程。16名投手中，11人去年球季有先發經驗，以古林睿煬、徐若熙為首的旅外投手群，仍得扛下大多數先發重擔。中華隊上屆經典賽僅選進14名投手，預賽4場慘丟31分，最終關鍵戰面對古巴一度陷入無穩定投手可用局面，最終大比分遺憾敗北，本次中華隊不想重蹈覆轍，一口氣選進16位投手，為C組最多，其中韓國、澳洲與捷克都是15位投手，日本甚至僅帶14投闖天下。攤開中華隊投手陣容，旅外好手佔9位，比例為56.2%，旅日組古林睿煬、徐若熙已進入實戰階段，無意外都會以先發調整，也是中華隊預計的雙王牌，旅美組林維恩、林昱珉、沙子宸、莊陳仲敖與陳柏毓，去年大多數都為先發輪值一員，但因未參與集訓，近況仍有待確認，日職火腿孫易磊雖有先發經驗，但多數時間仍以後援出賽，張峻瑋去年幾乎沒有正式出賽，近況較難掌控。至於入選的7名中職投手中，6人皆是各隊主力後援或中繼，僅有中信兄弟王牌鄭浩均為固定先發成員，12強勝投王張奕、胡智爲則可視情況調整出賽定位。本屆經典賽嚴格限制投手用球數，預賽每人單場最多用球數為65球（複賽80球、準決賽和決賽為95球），投手投滿50球以上，必須強制休息4天，投滿30球以上則必須休息1天，連續2天出賽，就算用球數都控制在30球以內，也必須強制休息1天。在此限制下，加上中華隊賽程為連打4天，定位在先發組的投手，整個預賽幾乎只能登板1場，再好用的牛棚投手，最多也只能上3場，每場還必須將用球數控制在30球以內，因而賽前擬定8人出賽計畫，再因應戰局調整出賽順序，注定成為每隊課題。先不計球團祭出的不公開用球數限制，中華隊8人先發組，最可能的人選有7位，分別是古林睿煬、徐若熙、林維恩、林昱珉、沙子宸、莊陳仲敖與陳柏毓，剩餘1位則可能從鄭浩均、張奕與胡智爲中，挑選近況最佳一人，扛下第2先發任務。第2先發就是長中繼，得在比賽中段穩住戰局，盡量吃下更多局數，用球數控制在30球到50球之間是最理想情況，最後幾局，再將球交給頂尖後援投手如孫易磊、陳冠宇、曾峻岳與林詩翔等人手上。目前中華隊仍未公布先發組人選，先前總教練曾豪駒受訪時，針對投手群定位，僅透露目前仍在調整階段初期，一切視狀況而定，加上旅美組多數成員皆會等到3月初才會於日本跟中華隊會合，因此可能得等到賽前才知曉先發是誰。