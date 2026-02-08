寒流影響，今（8）日氣溫越晚越冷，中央氣象署持續發布「低溫特報」，天氣風險公司分析師廖于霆表示，北部、宜蘭午後將從濕冷轉為乾冷，今晚至明（9）日清晨，北北基桃低溫將只剩6至9度，早起通勤務必要特別注意防寒。
12縣市低溫特報
氣象署提醒，今日至明日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今天台中以南、宜蘭、花蓮、金門、連江局部地區有「持續10度左右或以下氣溫」發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣
午後濕冷轉乾冷 入夜大台北恐剩6度
廖于霆說明，目前全台灣正籠罩在2026年開春以來最強的冷空氣中，清晨台北測站雖然還在10度以上，但是氣溫呈現緩降趨勢，受華南雲系與東北季風雙重影響，北部、宜蘭中午前環境是「濕冷」型態，不僅雲量偏多且伴隨連綿細雨，體感溫度更是下探10度以下。
廖于霆指出，北台灣降雨預計在今天午後逐漸趨緩，但隨著乾冷空氣進駐，台灣將迎來「輻射冷卻」效應，預估今晚至明天清晨，北北基桃低溫將只剩6至9度，提醒周一早起通勤族務必強化防寒。
寒流中南部也有感 周二全台開始回暖
廖于霆提及，中部天氣今明兩天天氣以多雲為主，清晨低溫11至13度，白天高溫13至14度，夜間輻射冷卻效應有10度以下低溫；南部、東半部將明顯感受溫差波動，高雄、屏東清晨15至17度的，白天21度，對習慣暖陽的南部民眾來說，這波寒流南下的冷風仍具涼意。
廖于霆補充，寒流將從周一白天開始減弱，周二至周五（2月10日至2月13日）全台氣溫將逐步回升，白天高溫有望突破23至25度，但日夜溫差大；情人節（2月14日）預測是穩定晴朗的好天氣，周日（2月15日）才有下一波弱冷空氣影響。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
