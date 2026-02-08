寒流影響，今（8）日氣溫越晚越冷，中央氣象署持續發布「低溫特報」，天氣風險公司分析師廖于霆表示，北部、宜蘭午後將從濕冷轉為乾冷，今晚至明（9）日清晨，北北基桃低溫將只剩6至9度，早起通勤務必要特別注意防寒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
12縣市低溫特報

氣象署提醒，今日至明日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今天台中以南、宜蘭、花蓮、金門、連江局部地區有「持續10度左右或以下氣溫」發生的機率，請注意防範。

⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣

▲中央氣象署今（8）日針對12縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署今（8）日針對12縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
午後濕冷轉乾冷　入夜大台北恐剩6度

廖于霆說明，目前全台灣正籠罩在2026年開春以來最強的冷空氣中，清晨台北測站雖然還在10度以上，但是氣溫呈現緩降趨勢，受華南雲系與東北季風雙重影響，北部、宜蘭中午前環境是「濕冷」型態，不僅雲量偏多且伴隨連綿細雨，體感溫度更是下探10度以下。

廖于霆指出，北台灣降雨預計在今天午後逐漸趨緩，但隨著乾冷空氣進駐，台灣將迎來「輻射冷卻」效應，預估今晚至明天清晨，北北基桃低溫將只剩6至9度，提醒周一早起通勤族務必強化防寒。

▲周日一整天、周一清晨寒流影響非常顯著，北台灣最低溫預報5至10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周日一整天、周一清晨寒流影響非常顯著，北台灣最低溫預報5至10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
寒流中南部也有感　周二全台開始回暖

廖于霆提及，中部天氣今明兩天天氣以多雲為主，清晨低溫11至13度，白天高溫13至14度，夜間輻射冷卻效應有10度以下低溫；南部、東半部將明顯感受溫差波動，高雄、屏東清晨15至17度的，白天21度，對習慣暖陽的南部民眾來說，這波寒流南下的冷風仍具涼意。

廖于霆補充，寒流將從周一白天開始減弱，周二至周五（2月10日至2月13日）全台氣溫將逐步回升，白天高溫有望突破23至25度，但日夜溫差大；情人節（2月14日）預測是穩定晴朗的好天氣，周日（2月15日）才有下一波弱冷空氣影響。

▲周日上半天水氣稍多，北台灣有些許降雨，周一後水氣減少，周三才會再有鋒面通過台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周日上半天水氣稍多，北台灣有些許降雨，周一後水氣減少，周三才會再有鋒面通過台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書

相關新聞

今晚急凍5度！寒流「威力最強時段」來了　周三再挑戰大陸冷氣團

寒流今晨石門8.4度！吳德榮：今晚至明晨最冷跌破6度　下週又變天

天氣預報／寒流5度低溫來了！周日整天「天氣嚴寒」　回溫等這天

寒流南下今越晚越冷！氣象署：12縣市低溫特報　北北基桃跌破10度