▲張學友（右二）並非《笑傲江湖》原定的演員，是在劇組拉回香港補拍後才接手，卻有突出的表現。（圖／摘自IMDb）

▲張敏扮演的任盈盈（如圖），本來是葉蒨文飾演，也是為了葉蒨文的洋派氣質，才改成邊疆民族血統。（圖／摘自IMDb）

▲許冠傑（左）與葉童（右）是《笑傲江湖》極少數未被更換的主要演員。（圖／摘自IMDb）

▲《笑傲江湖》在台灣馬年賀歲檔締造亮眼票房佳績，連帶使得後來在香港上映也有不錯迴響。（圖／摘自IMDb）

曾在農曆馬年春節賀歲檔在台上映的大片中，改編自金庸原著的《笑傲江湖》至今仍是觀眾公認的武俠片經典，更帶動華人影壇的武俠片熱潮。不過這部影片從籌拍到完成，卻經歷了相當多的波折，甚至演員大洗牌，原導演胡金銓在台灣拍攝、葉蒨文與李志希等人演出的片段全部棄用，改成張敏和張學友接手，張學友更因這次的接棒演出拿下至今唯一的一座金馬獎。《笑傲江湖》原本是徐克為了和心目中的大師胡金銓合作，自己擔任監製，還找了張艾嘉、許鞍華來幫忙的大計畫，備受各方期待，結果在籌拍期間就碰上不少困難，由於原作篇幅長、人物多，編劇大幅刪改，還加了原著中沒有的太監古公公作為主要反派，且部分重要人物不是刪去就是改掉，張學友扮演的歐陽全正是頂替原作中的要角之一林平之，他的反派演技也獲得金馬獎肯定。不過本來這座金馬獎最佳男配角並不會落在他頭上，因為歐陽全原先是李志希扮演，《笑傲江湖》本是在台灣開拍，許冠傑、葉倩文、葉童等人都來台出外景，因為葉蒨文洋氣的外表，胡金銓才想到將原作中並非苗人的任盈盈改成邊疆民族，看起來就不會顯得太現代感，當年藍鳳凰定的是在台灣剛崛起的女團「星星月亮太陽」的「太陽」金玉嵐，也並非港星袁潔瑩。不料徐克與胡金銓在片子開拍後意見分歧越來越大，加上胡金銓拍戲精雕細琢，進度緩慢，演員的檔期底限已日漸逼近，最後徐克大膽決定把片子全部拉回香港趕拍，胡金銓順勢退出，他拍攝的極少數片段還保留，整部片雖仍掛他執導，大多數卻已是徐克團隊的心血，葉蒨文、李志希、金玉嵐也都因為無法繼續加入全被換掉，新接手的張敏、張學友、袁潔瑩幾乎重演了他們拍過的內容。當《笑傲江湖》進度嚴重落後、開拍一年半都還沒辦法完成，外界也不知道何時能看到這部大片，哪知道1990年、農曆馬年春節檔之前，影片廣告開始在台灣報刊頻繁出現，原來徐克已經趕工完成，可以登上台灣春節檔，大家也都好奇究竟這部波折不斷到差點可能胎死腹中的影片，究竟會長成什麼面貌？相較於香港觀眾對於港式都會喜劇情有獨鍾，台灣觀眾一直對於古裝武俠片更為支持，《笑傲江湖》搶先在台灣的春節檔上映，香港直到當年的4月復活節檔期才推出，堪稱明智的決定，因為片子在台灣竟然叫好又叫座，在馬年賀歲檔華人影片中，票房僅次於周潤發的《賭神》，高居亞軍，比起劉德華、洪金寶等其他大牌的賀歲之作都要賣座。因為台灣的熱烈迴響，讓《笑傲江湖》香港上映時也比預期受到矚目，最終也有不錯的反應。在當年的金馬獎，扮演反派的張學友成了最佳男配角得主，那時「4大天王」郭富城與黎明都還未在歌壇崛起，張學友已經搶先一步成了金馬獎得主。徐克後來再拍續集《笑傲江湖II東方不敗》，也是先在台灣的春節檔上映，掀起更大的票房狂潮，締造新派武俠片的盛世。