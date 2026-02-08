我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（左起）夏騰宏、寇世勳、楊小黎簡嫚書退出《世紀血案》宣傳活動，和製作方切割。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，結果製作方卻沒有跟當事者林義雄取得授權，如今遭到社會撻伐，演員也都逐一切割，製作人郭木盛日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，他直言怕林義雄不會同意，才沒要授權，打算的片子拍完了才去問。在殺青記者會上製作方和導演皆未出席，只把演員推上風口浪尖，記者會對談過於輕鬆也挨轟，郭木盛說演員年紀太輕，態度才會這麼輕浮。郭木盛接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，被問起電影是否沒有跟林義雄要到授權，他語氣略帶焦慮，「哎，這是沒錯，因為我們當初疏忽掉。」並坦言怕林家會拒絕，才打算拍完再登門拜訪。至於記者會上，演員接受訪問時用嘻笑怒罵的態度聊這個沉重的歷史話題，郭木盛說，「他們太年輕了，才會把它當成一般電影來談，態度太輕浮了。」不過說也奇怪，這麼大的作品，在記者會上卻只有演員出面接受訪問，製作方完全神隱，演員也是盡力給出新聞哏，沒想到會造成這麼大的風波。目前電影不僅遭到網友抵制，更讓主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏接連發聲道歉，同時他們也切割製片方，表示當初是被劇組告知「有取得家屬授權」，才答應出演的。