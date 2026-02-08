我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《世紀血案》引發輿論風暴，楊小黎（左起）、李千娜、簡嫚書都被炎上，各自都已聲明道歉。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

▲簡嫚書（左上）曾演出葉天倫執導的《大稻埕》。（圖／摘自wiki）

將1980年震撼全台「林宅血案」搬上大銀幕的新片《世紀血案》，只辦了一場殺青記者會，就因未取得當事人授權、引發扭曲史實疑慮，加上記者會上演員談笑回答被認為態度過於輕浮，引發輿論風暴，各方撻伐。《大稻埕》導演葉天倫在臉書上發文痛批，該片殺青新聞發布日，正是血案中受害雙胞胎的生日，團隊如果不知情就是沒做功課、毫無專業。葉天倫在文中批評《世紀血案》團隊，若是不知道殺青記者會隔天、新聞見報日就是林義雄受害的雙胞胎女兒生日，那是沒做功課、毫無專業，如果團隊知道，那就是刻意操弄，泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏，也踩在關心事件的所有人身上。他認為知不知情都糟糕到不能再糟糕，重話譴責：「影視產業不需要這樣的團隊存在。」過往葉天倫執導過豬哥亮演出的《雞排英雄》、《大稻埕》等電影，也拍過《紫色大稻埕》等劇集，其父葉金勝曾是廣告名導演，也曾擔任描述「228」的電影《天馬茶房》製片人，對於《世紀血案》拍攝和團隊在對於當事人林義雄的處理態度上相當不能接受，更連續再發新文，表示陳文成事件、畫家陳澄波等，還有很多台灣的故事沒有人知道，也強調要繼續說台灣的故事。他在文中稱自己家努力拍攝了《天馬茶房》、《紫色大稻埕》、《大稻埕》，但還是不夠，還是來不及。請求不管是影視作品還是小說論文講座，大家繼續說台灣的故事。巧合的是，這次引起巨大爭議的《世紀血案》、扮演追查案情記者的女主角簡嫚書，也是葉天倫《大稻埕》女主角，沒想到12年後卻因為這樣的尷尬場面再度產生連結。