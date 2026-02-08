我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節 9 天連假將至，年貨與年夜飯準備進入高峰期。台中市政府經發局盤點市內各大公有零售市場，從高 CP 值的即食年菜、新鮮食材到祭祀供品一應俱全，讓市民朋友能一站購足，輕鬆備妥豐盛圍爐宴。針對忙碌的現代家庭，經發局特別推薦多處「加熱即食」名攤。第五市場「丸東商號」延續 14 年傳統，推出百元平價年菜及佛跳牆組合，往往一開賣即秒殺；第二市場「港廚美食」則主打飄香 40 年的港式年菜，如花雕醉雞與干貝獅子頭。此外，大甲第一市場「富安美食」、清水第一市場「阿美速食」及東光市場的招牌蹄膀，皆是老饕口耳相傳的圍爐首選。若想親自下廚，素有「台中後廚房」之稱的建國市場是採買首選。傳承半世紀的「萬家香」提供湖南臘肉、金華火腿等道地風味；「東朋」與「阿強師」則備有煙燻烤雞與鹽水雞。素食民眾亦可至「日益素食」選購手工菜捲與豆包，口感層次豐富。年節必備的糕粿與伴手禮，經發局建議可前往福安、南屯及一心市場選購傳統米食。送禮方面，豐原第一市場的鹹豬肉、清水「振味香」肉乾，以及第三市場、霧峰市場的肉鬆禮盒，多數攤商皆提供客製化服務，是年節送禮的實惠選擇。