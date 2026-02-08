我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃氏兄弟哲哲（左）在2018年時曾邀請鄧紫棋為瑋瑋（右）慶生。（圖／EASE香氛提供）

百萬YouTuber「黃氏兄弟」7日現身板橋擔任EASE香氛一日店長，吸引人潮。活動中宣布瑋瑋下半年將發行個人專輯，談及音樂路上的夢想清單，瑋瑋羞澀透露最想合作的對象是天后鄧紫棋。原來哥哥哲哲2018年過去曾精心準備生日驚喜，邀請鄧紫棋親自現身為瑋瑋慶生，讓他當場感動落淚，成為難忘回憶。今年偶像將在4月登大巨蛋開唱，瑋瑋難掩興奮，也許願未來能有機會在音樂上與女神正式合作。回顧2018年，當時哲哲特別幫瑋瑋安排慶生，邀請她的偶像鄧紫棋為他慶生，驚喜爆棚讓瑋瑋現場掉淚，嚇壞鄧紫棋。鄧紫棋也為他唱了生日快樂歌，並且送上演唱會門票，不過有個條件，鄧紫棋當時要瑋瑋，必須帶女友一起去聽她的演唱會。香氛品牌邀請黃氏兄弟親臨現場，號碼牌發放破300號，實際湧入逾500名粉絲，不少更是全家大小一同前來追星。適逢哲哲2月10日生日，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台慶生，讓氣氛嗨到最高點。哲哲更現場拋出震撼彈，正式宣布瑋瑋將於2026下半年推出全新個人專輯，加上近期剛推出的單曲〈祝你新年快樂〉，兄弟倆在音樂事業上也很有企圖心。對兩人而言，香水不僅是配件，更是「隱形穿搭」。兄弟倆合計收藏近50瓶香水，哲哲偏愛帶有「冰淇淋感」的獨特氣息，瑋瑋則鍾情柑橘與木質調。他們分享，上台或錄影前必噴香水以快速進入工作狀態，挑選禮物時也建議親自試聞，讓香氣成為最貼心的陪伴。除了音樂動向備受矚目，哲哲也許下新年願望，宣告將朝演員之路邁進，希望能擁有一部真正屬於自己的戲劇作品。瑋瑋則感性分享，常收到粉絲回饋全家出遊時都在聽他們的歌，讓音樂自然融入生活，便是最大的肯定。