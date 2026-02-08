寒流今晚至明晨最冷，中央氣象署預報員林定宜表示，北部、宜蘭要留意5至10度，周一（2月9日）白天寒流遠離，周二（2月10日）回溫，周三、周四（2月11日至2月12日）有冷空氣導致北東高溫稍降，周四白天之後溫度回升；未來一周各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部部分時段偶飄雨，可以計劃年前打掃工作，迎接新的一年。
寒流深夜發飆 北部、宜蘭低溫5至10度
林定宜指出，周一、周二水氣減少，配合「輻射冷卻」影響，今天深夜至周一清晨溫度仍低，北部、宜蘭5至10度、台南以北、花蓮7至10度、高屏、台東8至12度，周一白天氣溫逐日回升，不過感受仍偏冷。
周二各地高溫回升至20至26度，中南部日夜溫差大，西半部、宜花早晚低溫12至14度，台東15度；周一、周二天氣偏好，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨。
周三、周四鋒面下雨 小年夜有好天氣
林定宜說明，周三、周四清晨會有鋒面通過台灣，後續冷空氣南下，強度落在東北季風和大陸冷氣團之間，基隆北海岸、東半部降雨機率增加，大台北平地及北部山區也偶有飄雨，其它地區多雲到晴， 氣溫變化不大，只有北部、東半部白天高溫略降。
林定宜提及，周四白天冷空氣減弱、水氣減少，降雨範圍縮小至東半部、恆春半島有局部雨勢，其它地區多雲到晴；周五至小年夜（2月13日至2月15日）全台天氣穩定，日夜溫差大，僅花東、恆春半島偶有零星雨。
除夕至初二降雨機率高 年假天氣初探
林定宜也補充年假天氣，除夕至大年初二（2月16日至2月18日）東北季風增強及影響，北台灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其它地區多雲到晴。
氣象署提醒，春天的氣息已出現，天氣變化逐漸加快、冷暖頻仍，這樣的天氣有時候因為有華南雲系移進台灣，山區或是離島的天氣就會有快速的變化；有時在天氣回暖的時候，開始出現霧會影響能見度，清晨開車用路，要注意高架路段濃霧資訊，離島返鄉，也要注意相關航班資訊。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
林定宜指出，周一、周二水氣減少，配合「輻射冷卻」影響，今天深夜至周一清晨溫度仍低，北部、宜蘭5至10度、台南以北、花蓮7至10度、高屏、台東8至12度，周一白天氣溫逐日回升，不過感受仍偏冷。
周二各地高溫回升至20至26度，中南部日夜溫差大，西半部、宜花早晚低溫12至14度，台東15度；周一、周二天氣偏好，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨。
林定宜說明，周三、周四清晨會有鋒面通過台灣，後續冷空氣南下，強度落在東北季風和大陸冷氣團之間，基隆北海岸、東半部降雨機率增加，大台北平地及北部山區也偶有飄雨，其它地區多雲到晴， 氣溫變化不大，只有北部、東半部白天高溫略降。
林定宜提及，周四白天冷空氣減弱、水氣減少，降雨範圍縮小至東半部、恆春半島有局部雨勢，其它地區多雲到晴；周五至小年夜（2月13日至2月15日）全台天氣穩定，日夜溫差大，僅花東、恆春半島偶有零星雨。
林定宜也補充年假天氣，除夕至大年初二（2月16日至2月18日）東北季風增強及影響，北台灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其它地區多雲到晴。
氣象署提醒，春天的氣息已出現，天氣變化逐漸加快、冷暖頻仍，這樣的天氣有時候因為有華南雲系移進台灣，山區或是離島的天氣就會有快速的變化；有時在天氣回暖的時候，開始出現霧會影響能見度，清晨開車用路，要注意高架路段濃霧資訊，離島返鄉，也要注意相關航班資訊。
資料來源：中央氣象署