我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱（中）今（8）日晚間在台北小巨蛋開唱。她表示，第五次攻蛋，讓她感受大不同，覺得一切都不是理所當然，也很不簡單。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱今（8）日晚間第五度攻蛋，舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會的第二場，一開場的表演氣勢驚人，包括高空倒吊出場演唱〈隕石〉，引發全場萬名歌迷尖叫。不過她事後坦言這項挑戰極大，不僅左腳要抬起維持平衡，連她的醫生都擔心她「會不會被口水嗆到？」她幽默自嘲：「會，很容易積水，金曲歌后真的不是那麼好當。」演唱會序幕，魏如萱宛如一顆不請自來的異物，自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉。即使處於懸空、躺唱的高難度狀態，她的氣息依舊穩定、情感飽滿，讓台下粉絲驚呼：「這是什麼神仙氣場！」此次《怪奇的珍珠》台北旗艦場被視為巡演的高光時刻，舞台以「回」字形結構貫穿，結合雷射、影像與燈光層層堆疊，時而鋪展、時而透視，將潮流語彙與科技美學融合。這也是魏如萱第五次站上小巨蛋舞台。她在台上表示，第一次登小巨蛋時很拼，覺得是里程碑，現在第五次了，也很有感觸，「能站在這裡不是一件理所當然，也不是很容易的事情。」她坦言，前陣子的情感風波，讓她這段時間有點不知道該如何說話，「但沒有關係，因為我想要說的話，都在歌裡面了。」繼去年推出專輯《珍珠刑》後，魏如萱展開巡迴演唱會，足跡遍及內地與澳洲。此次回到台北主場，無論是音樂編排或敘事結構皆全面升級。她在台上笑問「今天天氣是不是變冷了，可以加個外套嗎？」隨後場燈暗了，她也真的加上一件外套，非常無厘頭，也很真性情。