NBA丹佛金塊今（8）日比賽於決勝節上演強勢逆襲，以136：120擊退芝加哥公牛，成功終止近期4連敗。當家中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）打完三節就完成大三元，生涯累積大三元次數來到182次，正式獨居史上第2，僅次於前隊友「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。約基奇前三節僅出戰25分鐘，就繳出17分、13籃板與12助攻的全面數據，超越傳奇名人堂球星奧斯卡‧羅伯森（Oscar Robertson），成為史上大三元次數第2多的球員。全場比賽他最終繳出22分、14籃板、17助攻，外加4次阻攻與1次抄截。比賽前三節結束時，金塊仍以97：104落後，但第四節火力全開，打出39：16的猛烈攻勢。約基奇持續以助攻串聯隊友，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）替補登場連續得分反超，莫瑞（Jamal Murray）挹注全隊最高28分、11助攻，成為逆轉功臣之一。反觀公牛在決勝節命中率急速下滑，進攻受阻，最終只能在主場吞下4連敗。年輕前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）拿下全場最高19分，塞克斯頓（Collin Sexton）17分，西蒙斯（Anfernee Simons）與理查斯（Nick Richards）各有15分。