▲金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）接受採訪時，針對新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的加盟細節、健康狀況以及首秀時程進行了詳細說明。（圖／取自金州勇士X）

NBA交易截止日過去，金州勇士並未如預期招募到超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），讓他與柯瑞組成雙巨頭衝擊總冠軍，深陷交易傳聞的格林（Draymond Green），稍早於個人節目《The Draymond Green Show》上揭開幕後真相，坦言確實與管理層談論過字母哥交易案，格林此番言論，證實勇士在交易截止日前，確實考慮過交易字母哥的傳言，只是或許都處在隊內討論階段，就連具體包裹都沒有，「我們甚至還沒談到具體會送出哪些球員，還沒走到那一步。但如果真的要完成字母哥交易，為了讓交易在薪資上成立，我跟巴特勒其中一人，就必須出現在交易裡。」格林也透露，勇士管理層關於這筆足以震撼聯盟的交易，根本沒有走得那麼遠，「但他們也說：『外面現在傳的很多東西，有些是真的。』」格林在2月4日勇士慘敗給七六人後，於賽後記者會上，已經向勇士道別，因為當時他知道自己可能真的被放進交易討論中，「他說這話的時候，並沒有否認我會被放進交易方案裡。所以從那一刻起，我的解讀就是：『好吧，如果交易真的發生，那大概率會是我。』」但時間最後證明，勇士並未成功交易字母哥，或是說，一直都處在討論階段而已。勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）稍早受訪時強調，交易談判中涉及多種可能性，但格林對於勇士體系的重要性無可取代，「格林是這支球隊的靈魂與防守支柱。我們從未主動尋求送走他，相反地，我們目前的計畫是圍繞著他和柯瑞繼續競爭。」小鄧利維提到送走庫明加（Jonathan Kuminga）換來「KP」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的經過，小鄧利維透露，勇士簽下這位曾入選過明星賽的現代中鋒，是球隊長期計畫一部分，並非短期補強。「波爾辛吉斯與格林的內線組合，是我們長久以來渴望的配置，一個兼具籃框保護與外線空間的體系。我們非常有興趣在今年夏天重新簽下他，並有信心能讓他保持健康，希望讓他長期留在灣區。」