根據大聯盟官網報導，以跑壘、盜壘等專職工作聞名於世的外野手戈爾（Terrance Gore），稍早驚傳離世，享年34歲，根據他的愛妻布蘭妮（Britney Gore）說法，戈爾是在一次小手術中意外離開，留下超罕見的大聯盟數據，包含打出生涯首安前，已完成23次盜壘，生涯112場出賽僅14場先發，堪稱大聯盟最有名的代跑職人。戈爾直到2022年都還有在大聯盟出賽紀錄，意外離世消息經由大聯盟公布，眾人都感覺很驚訝，他的妻子布蘭妮於社群貼文解釋，戈爾是在接受例行性、的簡單手術時，因出現併發症不幸離世，生後留下妻子與3個孩子，都居住在佛羅里達州，戈爾原本是球隊棒球隊的教練。戈爾大聯盟生涯8年，期間112場出賽僅獲得85個打席，14場先發，打出首安以前，已經完成23次盜壘成功，最終留下0轟、1打點與43次盜壘成功，幾乎是聯盟當代最具代表性的代跑職人。戈爾生涯顛峰為2019年，代表皇家單季出賽37場、累積58個打席，打擊率為2成75、1打點與13次盜壘，他曾在2015年隨老東家皇家拿下世界大賽冠軍，2020年效力道奇、2021年效力勇士，只在季後賽上場1次，也隨球隊奪冠。前皇家總管摩爾（Dayton Moore）回憶起昔日快腿戈爾表現，直言雖然他是以跑壘能力受到矚目，但從未放棄其他練習，像是打擊與守備，「他曾努力把打擊與外野守備練起來為榮。說實在的，他可以只把盜壘能力顧好，但他仍持續精進自己的球技，即便退休後這種態度也並未停止。」