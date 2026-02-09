我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏在《世紀血案》記者會上的訪談被認為失言，合照時微笑更遭到炎上。（圖／記者林柏年攝）

電影《世紀血案》改編自林宅血案，因未獲家屬授權引發社會撻伐，主演們因記者會上言行被罵翻後，先後發文道歉。飾演警備總司令的寇世勳在神隱2天後，坦承因思慮不周對家屬造成二度傷害，並呼籲片方在未獲授權前停止製作。李千娜則承認態度輕率，用黑底白字寫下「對不起」，宣布全數捐出片酬予慈林教育基金會，並為避免模糊焦點，主動退出即將到來的《高雄櫻花季》演出。爭議起源是在《世紀血案》殺青記者會上演員們的言行，李千娜因受訪時提及該歷史事件表示：「好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，遭到嚴厲抨擊，被網友痛批是在吃受害者的人血饅頭。而寇世勳則因在其他女演員陸續道歉時遲遲沒有表態，且在片中飾演威權體制代表人物汪敬煦，被政界人士與輿論譏諷是「躲在女人背後」。之後寇世勳承認，因受限於成長背景與環境，忽略了角色背後難以切割的意識形態，導致對歷史悲劇缺乏深入思考。針對未授權爭議，李千娜與其他演員簡嫚書、楊小黎，都強調是在被製作方告知「已取得家屬授權」的前提下才接演。李千娜表示曾主動溝通希望負責任處理，卻僅獲草率回應。劇組的欺瞞行為也讓演員成為眾矢之的，製作人郭木盛事後才坦承，因「怕林義雄拒絕」，所以打算拍完再談授權，並反過來批評年輕演員在記者會上態度輕浮才導致風波擴大，再度引發熱議。為展現悔意，李千娜除了公開道歉，更將本次演出的全數片酬捐贈給由林義雄創辦的慈林教育基金會，並透過退出《高雄櫻花季》來表達反省誠意。寇世勳則在道歉聲明中強調，基於對受難家屬權利的尊重與對史實的敬畏，懇請製作單位在取得相關人士正式授權與理解之前，應停止影片的後續製作與傳播，避免錯誤認知擴散，並希望大眾給予受騙的年輕演員反思空間。《世紀血案》由中國肯德基前CEO蘇敬軾投資的費思兔文化娛樂製作，該公司前作《幻術》也曾因影射政治人物惹議。此次電影不僅面臨未授權的道德瑕疵，流出的劇本更被指影射台獨運動先驅史明是兇手，遭史明文物館與學者痛批嚴重扭曲史實。在社會各界發起抵制、演員集體切割並要求停拍的壓力下，這部電影的上映之路恐將面臨法律訴訟與無法挽回的票房危機。