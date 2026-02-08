我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Junior與夏語心雖沒出席《世紀血案》記者會，但在背景板演員名單中被抓包有出演電影。（圖／記者林柏年攝）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，然而製作方未經當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責，並發聲抵制。主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏、寇世勳也接連道歉。不料有網友發現，在當天記者會的背景板中，Junior（韓宜邦）與夏語心也在出演名單內，但卻遲遲未發聲，遭怒批是在裝傻。而今（8）日晚間，兩人神隱7天後分別在社群道歉，Junior認了未進一步查證是否取得授權，並喊話製作方停止電影後製行為，表示自己會拒看這部電影。《世紀血案》爭議持續延燒，演員們紛紛出面道歉，今日主演之一的Junior也打破沉默，在FB向大家道歉，他透露在收到資料時，只想著要如何好好詮釋，「絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史」。他坦言在演員路上，曾被教育劇本裡角色不該知道的事，就不能細看太多，以免影響表演，「我必須相信我的導演」。他表示曾接演過不少真人真事的翻拍，劇組都有徵求本人同意，因此這次合約上製作方寫著獲得合法授權，就並未進一步查證，「但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠」。Junior表示有人問他怎麼接演前，不先過問導演背景、資金來源，他表示：「我們身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案」。Junior再次道歉，「對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚」，並強調：「歷史，不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識」。最後，他也喊話製片方，「停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續。即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇」。而另一位演員夏語心，也在同一時間發文道歉，她首先向每一位相關人士、受難者及家屬道歉，「在未知劇組並未取得林義雄先生同意，以及自己沒有主動求證的情況下客串了《世紀血案》一角，對相關人員造成了無法挽回的傷害，我很抱歉，對不起」。夏語心也坦承自己對歷史案件了解不足、欠缺思考，因而忽略了該有的尊重，並表示：「未來我將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作，對不起」，再次向外界道歉。