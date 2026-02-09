我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佳娜（右）被2歲女兒爆料很兇。（圖／IG@karina_kiril_tai_official）

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭女星佳娜在2023年宣布結婚，時常會在社群分享家人間互動的他們，於昨（8）日分享一段2歲女兒「內內」的可愛影片，只見內內直接用童言童語揭露夫妻倆真實的「家庭地位」。當祖雄詢問女兒比較怕誰時，內內不僅秒答「怕媽媽」，更語出驚人地爆料「爸爸也怕媽媽」，還控訴媽媽很兇，直接戳破父親在家中的地位，讓媽媽佳娜狂喊冤，引發網友爆笑。祖雄與佳娜在昨日分享的影片中，內內展現驚人的觀察力與模仿天賦，生動地模仿佳娜平時在家大喊祖雄名字的模樣，並一臉正經地評論「我們的媽媽很兇」。儘管佳娜在一旁狂喊冤，不斷強調：「我沒有很兇，我很溫柔」，但內內完全不買單，持續爆料：「爸爸很怕、怕媽媽」，讓祖雄聽了也忍不住發笑，佳娜則無力反駁。這段誠實的親子對話曝光後，網友紛紛留言笑稱內內「小孩子凈說大實話」、「吃了誠實豆沙包」、「不小心把家裡狀況說出來」、「內內很懂喔」，還大讚她很會觀察。祖雄與佳娜最初在節目《WTO姐妹會》結緣，兩人起初因不願受感情束縛而協議當砲友，但經過一年的相處與磨合，發現彼此不僅身體契合，靈魂也十分合拍，直接從炮友轉正。而在2022年，兩人正式公開戀情，祖雄也於2023年求婚成功。婚後隔年，祖雄與佳娜迎來大女兒「內內」，並於2025年迎來第二胎，也就是兒子「季季」。夫妻倆時常在社群平台分享混血寶寶的育兒點滴，以及跨國婚姻中文化衝擊的趣事，從最初的單身玩咖形象轉變為幸福的四口之家，也成為演藝圈中極具話題性的模範夫妻。