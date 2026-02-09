我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡幸娟（中）14歲時就出道，是台灣早期的學生偶像、國民美少女。（圖／翻攝自蔡幸娟幸福共嬋娟臉書）

▲蔡幸娟（左）過去就曾分享她和女兒（右）一起去西班牙旅行的照片，母女同框像姊妹。（圖／翻攝自蔡幸娟臉書）

近日社群平台Threads上一位名為「Amanda」的正妹因曬出搭乘私人飛機的奢華生活照爆紅，精緻五官引發網友熱議，她是資深女星蔡幸娟的女兒「蛋蛋」（謝方易）。女兒的美貌驚豔全網，令人回想起媽媽蔡幸娟年輕時的巔峰顏值。14歲就出道的蔡幸娟，擁有圓潤甜美的臉蛋與清亮嗓音，被譽為「小鄧麗君」、「東方雲雀」，更是台灣最早期的國民美少女代表，和來台發展的港星葉蘊儀合照，兩人的美貌絕代風華，各有各的美。蔡幸娟的女兒Amanda在成年後便在國外留學，生活相當優渥。近期她在Threads上分享多張搭乘私人飛機、周遊列國的照片，被網友封為「白富美」代表。雖然她目前已將帳號關閉，但從照片中可見，女兒完美繼承了媽媽的優良基因，有著靈動的雙眼、高挺的鼻子與標誌性的圓潤臉蛋。過去蔡幸娟也曾分享母女同遊西班牙的合照，兩人站在一起宛如一對漂亮的姊妹花，讓人驚嘆基因強大。回顧蔡幸娟的演藝生涯，她1980年出道時年僅14歲，是當時台灣最具代表性的學生偶像歌手。她擅長演繹中國風小調，歌聲溫婉甜美，因此有「小鄧麗君」、「小調歌后」等美名。蔡幸娟的顏值在當年更是頂尖，古典氣質與甜美笑容融化無數歌迷的心。她在樂壇的實力同樣不容小覷，以獨特的「三語體」演唱形式，能流利切換國語、台語、日語詮釋歌曲，知名製作人黃國倫曾盛讚她是天賦異稟的歌手。代表作包括〈星星知我心〉、〈唐山過台灣〉、〈東方女孩〉經典金曲，並與鄭進一搭檔主持《台灣望春風》連續三年奪下金鐘獎「歌唱綜藝節目獎」，演藝成就斐然。蔡幸娟於2001年與知名電視製作人謝孔忠結婚，婚姻維持7年後離婚，她獨自撫養女兒長大。自2011年淡出螢光幕後，蔡幸娟鮮少公開露面，但從偶爾曝光的近照來看，現年59歲的她保養得宜，皮膚看來依舊吹彈可破，完全看不出歲月痕跡。此次因女兒在網路上爆紅，也讓這位傳奇歌后的絕代風華再次被世人想起。