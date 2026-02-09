我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伍諒近日再被爆料欠款6萬，拖了2個月才還清。（圖／伍諒IG@lennywumusic）

金曲歌王伍思凱的獨子伍諒（舊名伍靖）上個月才遭爆私下男女關係混亂，還會吸食大麻，用星二代光環餵毒騙砲，雖然之後他親自否認指控，但不料近日又有一名稱曾與伍諒發生關係的女性出面爆料，指出伍諒已31歲還當靠爸族，透露兩人在來往期間一直向自己借錢，累計金額達6萬元，在分手後拖欠近2個月才態度消極地還清。伍諒近日遭一名女性爆料，兩人來往期間伍諒頻繁以修車、繳罰單、夜店開包廂等理由借款，累計金額達6萬元，還款時更是態度非常消極，不僅拖欠近2個月才還清，更在還完後立即封鎖女方社群帳號斷聯，令受害者感到錯愕又無奈。該名女性還透露雙方還有交流時，曾在晚上到伍諒住處，隔天早上還收到他媽媽的感謝，謝謝她陪伴伍諒。除此之外，她爆料伍諒曾試探性提出2女1男要求，該名女性先是拒絕後，伍諒竟又說出「酒後應該可以接受」等話語試探，讓她感到非常不舒服，因此決定結束關係。事實上，伍諒曾遭爆對某任前女友有家庭暴力行為，法院還在2022年9月核發保護令，不准伍諒對前女友實施身體或精神上的不法行為，也不可以騷擾。怎料伍諒竟不顧保護令，不斷用各種社群軟體傳訊息給對方，不僅有人身攻擊，還有涉嫌恐嚇的文字「看我怎麼找真正的黑道弄死你」，檢方對此也認定伍諒涉及《刑法》恐嚇罪及《家庭暴力防治法》的違反保護令罪，對他提起公訴。據悉，伍諒還在8年前（2018年）於美國波士頓柏克利音樂學院就讀時，疑似壓力太大，在美國街頭情緒失控，公然亮刀而被警方逮捕。不過根據當時伍思凱友人透露，伍靖患有憂鬱、躁鬱症，一直都有接受藥物治療，但疾病有時會伴隨恐慌、疑心等症狀，此次亮刀是他懷疑自己遭到霸凌，出於防衛本能所發生的反射行為，後來向法院出示診斷證明，才沒有留下前科。