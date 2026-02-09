我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳小春以惠州政協委員的身分開會，座位上的名牌「陳泰銓」卻引起外界注意，更讓網友熱烈討論。（圖／摘自微博）

▲陳小春（右）與應采兒（左）據傳砸百萬港幣，請大師為他們全家改名換運。（圖／摘自應采兒微博）

58歲的陳小春早年加入唱跳組合「風火海」出道，後來獨闖影壇也有不錯成績，更因在《古惑仔》系列扮演山雞，事業衝上高峰。近年來他的演藝重心轉向中國，活躍於各大綜藝節目，還成了惠州市政協委員。他日前出席該市會議，座位前寫著本名「陳泰銓」的名牌竟登上熱搜，有網友戲稱和痔瘡藥名「肛泰栓」猛一看好像，其實他4年前全家改名換運，還砸了百萬港幣給姓名學大師。陳小春在戲劇裡的形象叛逆、性格，與聽來感覺斯文的「陳泰銓」，實在有一段差距。當大家看到惠州市開會的畫面，注意到他面前的名牌竟寫著這個本名，也是感到頗違和。有人提出看到「陳泰銓」，立刻想到痔瘡藥「肛泰栓」，儘管念音差很多，字型看來卻是頗接近。但「陳泰銓」並不是隨便叫的，陳小春可是花了百萬港幣才請大師幫自己取了這個據稱能改進運勢的名字。原先陳小春的本名陳小臻，進演藝圈才用了陳小春這個藝名，也闖出了名號。在4年前有報導指他和妻子應采兒看到不少同業改名後運勢大開，於是花費百萬港幣，請來曾替圈內人改名的姓名學大師陳咢魁幫他們一家更名換運。經過大師的指點之後，陳小春改叫「陳泰銓」，本姓丁、冠夫姓的應采兒改名「陳丁冉兒」，連小孩子的名字也改了。接著他在《披荊斬棘的哥哥》立刻有亮眼的表現，甚至成功組團站C位，氣勢變更旺。只是網友還是覺得陳泰銓很難讓人想到是陳小春，笑稱這是「山雞變鳳凰」，也有人覺得他的本名確實不適合做演員，抱怨太難念了，或者用諧音打趣寫道：「泰銓哥不打泰拳。」但至少陳小春在演藝界的名字沒有換過，大多數人看到他也不會改口叫他陳泰銓，應該不至於難以適應。